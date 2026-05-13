울주군, 434억 규모 야구장 조성 본격화
608석 규모 “전국 대회 유치 목표”
울산 울주군이 지역 야구 동호인들의 숙원을 풀기 위한 본격적인 행보에 나선다.
울주군은 서생면 일대에 추진 중인 ‘울주야구장 조성사업’의 실시설계를 마무리하고 공사 발주 절차에 돌입했다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 울산시 울주군 서생면 서생리 산 9번지 일원 6만 83㎡ 부지에 총사업비 434억원을 투입된다.
군은 단순한 동네 운동장 수준을 넘어, 전국 대회 유치가 가능한 전문 체육 시설로 건설한다.
주요 시설로는 정규 규격을 갖춘 야구장 2면과 함께 선수들의 기량 향상을 돕는 투수 및 타자 연습장이 들어선다.
관람객 편의를 위해 608석 규모의 관중석이 설치되며, 선수들을 위한 더그아웃과 라커룸, 경기의 질을 높일 심판실과 중계실 등 전문적인 부대시설이 완벽히 갖춰질 예정이다.
울주군은 이번 사업을 위해 2023년 사업 타당성 용역을 시작으로 지방재정 투자심사와 타당성 분석 등 행정 절차를 진행했다.
현재는 토목·조경·건축 분야의 실시설계를 마무리하고 있으며 한국부동산원 위탁을 통한 토지 보상을 병행하고 있다.
군은 이달 중 공사 발주를 완료하고 계약 및 보상 절차가 마무리되는 대로 올해 하반기 내에 착공에 들어갈 계획이다. 목표로 잡은 준공 시점은 내년이다.
야구장이 완공되면 지역 내 야구 동호인들의 체육활동 여건이 획기적으로 개선될 것으로 보인다.
특히 서생면의 수려한 자연경관과 연계해 전국 단위 야구 대회를 유치함으로써 전국의 야구인들을 불러 모으고, 이를 통해 숙박·음식업 등 지역 경제 전반에 상당한 파급효과를 불러올 것으로 울주군은 기대하고 있다.
울주군 관계자는 “울주야구장은 군민들의 높아진 생활체육 수요에 대응하기 위한 핵심 체육 거점이 될 것”이라며 “사업을 차질 없이 추진해 군민이 피부로 느낄 수 있는 고품격 체육 인프라를 확충하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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