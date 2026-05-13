[속보] 李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스”

시사 전체기사 [속보] 李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스” 입력:2026-05-13 12:46 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 참석자 발언을 경청하고 있다. 연합뉴스송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 靑 “김용범 국민배당금 발언은 개인 의견” 2 [속보] 金총리 “삼성전자, 어떤 경우에도 파업하지 않게 노사대화 지원” 3 [속보] 국힘, 후반기 국회부의장 후보에 4선 박덕흠 선출 4 김용범 “AI 초과 이익, 국민배당금 원칙 논의해야” 5 [속보] 안규백 “호르무즈 단계적 기여 방안 검토… 美에 전달” 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화 2 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 3 8000 앞 고꾸라진 코스피… “국민 배당금” 김용범 탓일까, 아닐까 4 씨티, 삼전 46만원·하이닉스 310만원으로 목표가 상향 5 블룸버그 “코스피 급락은 김용범 AI 국민배당금 제안 때문” 해당분야별 기사 더보기 1 주왕산에서 숨진 초등생 “발 헛디뎌 추락했을 가능성” 높아 2 여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행 3 ‘최태원 동거인’ 김희영, 가짜뉴스 유포 유튜버에 승소 4 BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도… 중국인 총책 송환 5 청송 주왕산에서 실종된 초등생 숨진 채 발견 해당분야별 기사 더보기 1 “얼굴 왜 저래”…수척한 푸틴에 온라인 술렁 2 사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산 3 안규백 국방장관 “호르무즈 단계적 기여 검토…전작권 전환, 美와 약간의 인식차” 4 성모상 입에 담배…‘종교 모독’ 이스라엘 병사들 징역형 5 3명 숨진 한타 크루즈선서 또 중태…WHO “추가 감염 우려” 해당분야별 기사 더보기 1 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 2 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 3 장민호·손태진·알리부터 슈퍼주니어까지…서원밸리, 역대급 ‘그린콘서트’ 라인업 공개 4 나홍진 ‘호프’ 한국영화 희망 될까… 칸영화제 황금종려상 도전 5 20년 연기 베테랑 김향기 “첫 코미디 도전, 참 좋은 기점” 해당분야별 기사 더보기 1 90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’ 2 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 3 전기영화 ‘마이클’ 열기에… 마이클 잭슨 앨범 역주행 4 600년 전통의 ‘영산회상’을 서양 오케스트라로 듣는다 5 하나투어 제우스월드, ‘슈퍼카 드라이빙 투어’ 출시 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산 90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’ “주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상” 여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행 8000 앞 고꾸라진 코스피… “국민 배당금” 김용범 탓일까, 아닐까 안규백 국방장관 “호르무즈 해협 단계적 기여 검토…美에 입장 전달” 10대 AI채팅에 불륜, 감금, 모텔… “애들 상대로 자극적 돈벌이” 삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요