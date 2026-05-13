시사 전체기사

[속보] 李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스”

입력:2026-05-13 12:46
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 참석자 발언을 경청하고 있다. 연합뉴스

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산
90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’
“주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상”
여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행
8000 앞 고꾸라진 코스피… “국민 배당금” 김용범 탓일까, 아닐까
안규백 국방장관 “호르무즈 해협 단계적 기여 검토…美에 입장 전달”
10대 AI채팅에 불륜, 감금, 모텔… “애들 상대로 자극적 돈벌이”
삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화
국민일보 신문구독