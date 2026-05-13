울산시, 고부가가치 첨단소재 중심 산업구조 전환
엔지니어링 플라스틱 등 경량 복합소재 중심으로 체계 개편
울산시가 미래 이동수단 산업의 핵심인 ‘첨단코팅소재’ 육성에 나선다.
울산시는 산업통상자원부 주관 ‘지역전략기반구축사업’ 공모에 선정돼 국비 65억 원을 확보했다고 13일 밝혔다.
시는 국비와 시비 44억원을 더해 총 109억원 규모의 ‘미래 이동수단 첨단코팅소재 고도화 및 자율 실증 기반구축 사업’을 추진한다.
이번 사업은 기존 자동차·조선 중심의 금속소재 산업구조를 엔지니어링 플라스틱(금속 대체 고강도 플라스틱)과 고분자 기반 경량 복합소재 등 고부가가치 첨단소재 중심으로 전환하는 데 목적이 있다.
특히 미래차, 친환경 지능형(스마트)선박, 도심항공교통(UAM) 등 미래이동수단(모빌리티) 분야 수요에 대응하는 코팅소재 기술을 선제적으로 확보한다는 방침이다.
울산테크노파크가 주관해 2028년 12월까지 이어지는 이번 프로젝트는 인공지능(AI)을 적극 도입한다.
AI 기반 소재 성능 예측 및 공정 최적화 플랫폼을 비롯해 자율배합 장비, 분사코팅 및 건조 장비, 물성 및 신뢰성 평가 시스템 등 첨단 장비가 대거 구축된다.
글로벌 탄소규제 강화에 맞춰 기존 석유계 코팅소재를 대체할 바이오매스 기반 친환경 소재 개발에도 집중해 지역 화학산업의 체질을 개선할 예정이다.
지원 대상은 코팅 원료 기업부터 복합소재, 플라스틱, 금속부품 기업, 미래차 및 UAM 관련 기업까지 광범위하다.
시는 시험·평가·인증 지원과 기술지도, 인력 양성을 병행해 지역 기업들의 기술적 난제를 해결하고 상용화를 직접 돕는다.
AI 기반 자율 실증 체계가 구축되면 소재 개발 기간이 획기적으로 단축되고 품질 신뢰성이 높아져 지역 기업들의 수출 경쟁력이 크게 강화될 것으로 기대된다.
울산시 관계자는 “이번 사업은 미래 모빌리티 산업 변화와 글로벌 탄소중립 정책에 대응하기 위한 중요한 기반이 될 것”이라며 “AI 기반 실증 체계를 통해 지역 기업이 시장 주도권을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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