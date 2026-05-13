피싱, 사기 범죄 제로로… ‘금융범죄예방교육센터’ 출범
한국금융인재개발원이 한국 사회의 금융 범죄를 제로(0)화를 위해 금융범죄예방교육센터를 출범시켰다고 13일 밝혔다.
금융범죄예방교육센터는 날로 지능화하는 금융 사기에 체계적으로 대응하고 민간 차원의 금융 안전망을 조성하기 위해 마련됐다. 각종 피싱 피해자의 구제를 강화하는 개정 통신사기피해환급법이 오는 8월 4일 시행돼 실질적인 사고 예방 시스템을 구축하고 전문 인력을 확보하는 것이 금융권의 과제로 떠올랐다.
금융범죄예방교육센터는 실무형 전문가를 양성하기 위해 경찰청 등록 민간 자격인 ‘금융사기예방전문가’(FPS)와 ‘금융범죄분석사’(FCA)의 교육 과정을 국내 최초로 운영한다. FPS는 범죄를 식별하고 피해를 차단하는 파수꾼이다. 금융권 종사자와 일반인을 대상으로 한다. FCA는 복잡한 범죄 패턴을 분석하고 전사적 대응 전략을 수립하는 전문가다. 수사기관 종사자와 법무 전문가가 대상이다.
금융범죄예방교육센터는 FPS와 FCA를 양성한 뒤 은행 등 금융사 영업점과 지방자치단체 관공서 등 민생 현장에 파견해 ‘금융 범죄 안심 존’을 조성할 계획이다. 이 노력이 정착되면 피싱 시도가 현장에서 실시간으로 차단될 것으로 기대된다. 이 밖에도 센터는 금융권 종사자와 일반인 등을 대상으로 맞춤형 교육을 하고 소셜미디어로 예방 콘텐츠도 보급할 예정이다.
금융·수사 분야 최고 전문가가 금융범죄예방교육센터의 고문으로 합류했다. 진웅섭 전 금융감독원장(법무법인 광장 고문), 이명교 전 서울경찰청 차장(법무법인 승 대표 변호사), 강황수 전 전북경찰청장(국립군산대 법학과 교수), 최응렬 전 한국경찰연구학회 회장(동국대 경찰행정학과 명예교수) 등이다.
진웅섭 고문은 “금융 당국에서 쌓은 제도적 식견과 민간의 현장 노하우를 결합해 시민이 스스로를 보호할 수 있는 강력한 예방 체계를 구축하겠다”고 말했다. 이명교 고문은 “금융범죄예방교육센터가 시민의 평온안 일상을 지켜내는 가장 촘촘하고 든든한 사회 안전망이 되겠다”고 말했다. 이득호 한국금융인재개발원 대표는 “유관 기관과 긴밀히 협력해 금융 사각지대를 해소하고 한국을 청정 구역으로 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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