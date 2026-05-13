인천교통공사, 인천유나이티드FC와 ‘브랜드데이’ 개최
인천교통공사는 지난 12일 인천 축구전용경기장 숭의 아레나에서 인천유나이티드FC와 공동으로 ‘브랜드데이’를 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 브랜드데이는 지역 스포츠 구단과 협력을 통한 공사 브랜드 이미지 향상과 임직원·가족 참여를 통한 노사상생 실천을 위해 마련됐다.
행사에서는 경기장 전광판을 활용해 공사 브랜드 홍보 영상을 상영하는 등 관람객을 대상으로 공사 브랜드를 알리는 활동을 진행했다.
또 공사 임직원과 가족 250여명이 초청돼 인천유나이티드FC와 포항스틸러스 경기를 함께 관람하며 노사상생을 실천했다.
최정규 공사 사장은 “이번 브랜드데이를 통해 공사 브랜드 홍보와 노사상생을 함께 실현할 수 있었다”며 “앞으로도 다양한 협력 활동을 통해 지역사회와의 연계를 지속해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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