천안시, 저장강박 가구 66세대 맞춤형 회복 지원
충남 천안시는 저장강박 의심가구를 대상으로 청소와 정신건강 상담을 지원한다고 13일 밝혔다.
시는 2020년 ‘천안시 저장강박 의심가구 지원 조례’를 제정한 뒤 청소와 정신건강 상담, 복지 서비스를 연계하는 통합 지원 체계를 구축했다.
2020년부터 현재까지 저장강박 의심가구 66세대에 1억4800여만원을 투입해 일상 회복을 도왔다.
시는 지난해 9월 두리장애인복지회와 업무협약을 맺고 무료 생활 방역 서비스를 제공하고 있다. 또 행정복지센터와 정신건강복지센터, 민간 봉사단체 등과 협력 체계를 구축해 정기적으로 모니터링하고 있다.
윤은미 시 복지정책국장은 “저장강박 가구 지원은 단순한 청소를 넘어 삶을 다시 세우는 과정”이라며 “앞으로도 대상자 중심의 지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사