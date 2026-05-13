대구 산단 절반 이상 노후…전국 첫 산단 화재예방 안전사업 추진
대구시와 대구 소방이 노후 산업단지 대형화재 예방을 위해 팔소매를 걷어 붙였다. 노후 산단이 절반 이상을 차지하는 지역 실정을 감안해 현장 중심의 상시 안전 점검·감시 체계를 구축할 방침이다.
대구시와 대구소방안전본부는 노후 산단 대형화재 가능성을 사전에 차단하기 위해 전국 최초로 ‘산업단지 화재예방 안전사업’을 추진한다고 13일 밝혔다.
이 사업은 지난 3월 발생한 대전 안전공업 화재와 같은 참사가 발생하지 않도록 지역 산단 내 화재 취약 요인을 사전에 점검하고 자율 개선 중심의 예방 체계를 구축하는 것이 목적이다. 대구소방안전본부, 대구시 재난안전실과 경제국 등이 협업해 추진한다.
소방과 건축, 전기 등 분야별 민간 전문요원 10명으로 ‘산업단지 화재예방안전 추진단(TF)’을 구성해 6~12월 현장 안전 컨설팅을 실시할 예정이다. 올해는 전체 1만335개 산단 입주업체 중 20.3%에 해당하는 2100곳을 우선 점검할 계획이다.
대구 소방이 산단 화재 예방에 집중하는 이유는 노후 산단 비중이 높기 때문이다. 대구 소방 데이터 분석에 따르면 대구지역 산단 24곳 중 절반이 넘는 14곳(58%)이 조성 후 20년 이상 경과된 노후 단지였다. 최근 3년간(2023~2025년) 지역 공장 화재의 주요 원인이 기계적 요인(39.4%)과 전기적 요인(19.9%)으로 나타나 노후화와 관련이 있는 것으로 분석됐다. 특히 1500㎡ 미만 영세 공장이 전체의 87%를 차지하고 공장 간 이격 거리가 1m 이내인 곳이 많아 화재 확산 위험도 큰 것으로 조사됐다.
추진단은 현장을 방문해 소방과 건축, 전기 분야 취약 요인을 점검하고 사업장의 자율적인 개선을 유도하는 화재예방 안전 컨설팅을 우선 시행한다. 이후 컨설팅을 통한 개선 권고사항을 이행하지 않거나 장기간 방치할 경우 2단계 조치로 화재안전조사를 실시해 위반 사항 적발 시 입건, 과태료 부과, 조치명령 등 엄정한 행정처분을 내릴 방침이다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “이 사업은 규제 위주 행정을 넘어 현장 중심의 재난 예방 활동으로 체질을 개선하는 계기가 될 것”이라며 “노후 산단 안전 인프라를 확충해 안전도시 대구 이미지를 높이고 지역 산업의 경쟁력도 높이겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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