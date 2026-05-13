문화재 발굴하다가 어린이 유골 발견…경찰 수사
옛 공동묘지 부지 5~7세 추정
충북 청주의 한 문화재 발굴 현장에서 어린이의 유골이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
13일 청주시 등에 따르면 전날 오후 3시쯤 청주 신봉동 명심산 고분군 국가문화유산 사적지 발굴 현장에서 발굴단 직원이 5∼7세로 추정되는 어린이의 유골을 발견해 경찰에 신고했다.
시는 옛 공동묘지 터인 이 일대에 공원을 조성하기 위해 6년 전부터 토지 보상 절차를 진행하고 있다. 이 과정에서 유골 200여구를 이장한 것으로 파악됐다.
경찰 관계자는 “유골의 상태로 미뤄 상당 기간이 지난 것으로 보인다”며 “사인 확인을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 예정“이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사