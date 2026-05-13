문화재 발굴하다가 어린이 유골 발견…경찰 수사

옛 공동묘지 부지 5~7세 추정

경찰 관계자는 “유골의 상태로 미뤄 상당 기간이 지난 것으로 보인다”며 “

사인 확인을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 예정“이라고 말했다.