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에어부산, 소외계층 문화예술 공연 관람 지원

입력:2026-05-13 10:44
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독거노인·다문화가정 등 200명 지원
낙동아트센터 공연 관람 기회 제공
어버이날·어린이날 맞춤 나눔 활동도

에어부산 이현민 PR그룹장(왼쪽)과 강서구종합사회복지관 정화주 관장이 지난 12일 부산 강서구 종합사회복지관에서 지역 소외계층 문화예술 공연 관람 지원을 위한 기부금 전달 후 기념촬영을 하고있다. 에어부산 제공

에어부산이 가정의 달을 맞아 지역 소외계층을 위한 문화예술 공연 관람 지원 활동에 나섰다.

에어부산은 지난 12일 부산 강서구종합사회복지관에 지역 소외계층 문화예술 지원을 위한 기부금을 전달했다고 13일 밝혔다.

이번 기부금은 독거노인과 저소득 아동·가족, 다문화가정 등 약 200명을 대상으로 강서구 낙동아트센터에서 열리는 클래식과 문화예술 공연 관람 지원에 사용될 예정이다.


더불어 에어부산은 가정의 달을 맞아 지역사회와 함께하는 다양한 나눔 활동도 이어가고 있다.

지난 8일 어버이날에는 객실 승무원들이 지역 어르신들을 찾아 카네이션을 달아드리며 감사의 마음을 전했고, 어린이날에는 항공 안전 프로그램과 객실 승무원 직업 체험 기회를 제공했다.

에어부산 관계자는 “이번 공연 관람 지원이 지역 이웃들에게 작은 즐거움과 따뜻한 추억이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 진정성 있게 호흡하며 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.


부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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