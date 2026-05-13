울진 원자력수소산단 부지 상수원보호구역 포함…울진군 ‘해법’ 모색
경북 울진군이 추진 중인 원자력수소 국가산업단지 예정부지 중 일부가 수도법상 공장설립 제한구역에 포함돼 관계기관 협의와 제도 개선 검토에 나섰다.
13일 울진군에 따르면 원자력수소국가산단이 들어서는 죽변면 후정리 144만㎡ 중 약 28%에 해당하는 41만㎡가 남대천 상수원보호구역에 포함되는 것으로 확인됐다.
이에 군은 주민 식수 안전을 최우선 원칙으로 삼고 관계기관과의 협의를 통해 취수체계 개편과 단계적 개발 등 제도적·기술적 대응 방안 검토에 나섰다.
우선 핵심 대안으로는 ‘남대천 표층지하수 개발사업’이 거론된다. 현재 복류수 방식으로 운영 중인 울진정수장의 취수체계를 표층지하수 방식으로 전환하는 내용이다.
현행 수도법 시행령은 하천수 취수시설의 경우 상류 방향 광범위 지역에 공장설립 제한을 적용하지만, 지하수 취수는 제한 범위가 반경 1㎞ 이내로 축소된다. 이를 통해 산업단지 개발 제약을 완화하는 동시에 안정적인 생활용수 공급이 가능할 것으로 보고 있다.
군은 이미 왕피천 표층지하수를 활용 중이며, 강릉시 등 타 지자체 사례를 참고해 타당성 검토를 진행할 계획이다.
산업단지 조성을 단계적으로 추진하는 방안도 병행 검토되고 있다. 현재 예정부지 가운데 약 28.3%는 공장설립 승인 제한구역에 포함돼 있지만, 나머지 70% 이상은 우선 개발이 가능한 것으로 파악됐다.
군은 우선 개발 가능한 부지부터 행정절차를 진행해 산업용지를 공급한 뒤, 이후 수요와 여건 변화에 맞춰 단계적으로 확장하는 방안을 구상 중이다. 이는 전북 완주 수소특화 국가산업단지 사례와 유사한 방식이다.
또 다른 대안으로는 취수체계 개편이 제시됐다. 남대천 취수장을 공업용수로 전환하고 왕피천 취수장을 확장하는 방안이다.
공업용수 전용 시설의 경우 상수원보호구역 해제가 가능하다는 점을 활용해 산업단지 조성의 규제 부담을 줄이겠다는 것이다. 다만 왕피천 취수장 확장과 관련해선 지역 주민과의 충분한 협의가 필요하다는 입장이다.
현재 원자력수소 국가산업단지 조성사업은 산업단지 계획 승인 신청 이후 환경·교통·재해 영향평가와 관계기관 협의 등 관련 행정절차가 진행되고 있다.
울진군 관계자는 “군민 식수 안전과 환경보호를 최우선 가치로 삼고 있다”며 “국가산업단지가 울진의 미래 성장동력으로 자리 잡을 수 있도록 객관적이고 합리적인 대안을 마련해 나가겠다”고 말했다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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