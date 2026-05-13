40년 달린 부산지하철 1호선… 전동차·전차선로 세대교체
10년 걸친 4330억원 교체 사업 마무리
LTE-R 기반 스마트 예방검수 시스템 적용
고화질 CCTV·냉방 강화… 교통약자 배려 설계
40년 넘게 부산 시민의 발이 돼 온 부산도시철도 1호선이 전동차와 핵심 전력 설비까지 전면 교체에 나서며 ‘스마트 도시철도’ 체제로의 세대교체를 본격화하고 있다.
부산교통공사는 13일 1호선 신조 전동차 교체 사업의 마지막 편성인 제45편성 차량 반입을 완료했다고 밝혔다. 또 전국 도시철도 최초로 직류구간 강체 전차선로 ‘R-bar(Rigid Bar)’ 현장 실증도 마치고 노후 전차선로 교체 사업에 본격 착수한다고 발표했다.
이에 따라 40년 넘게 운행된 부산지하철 1호선 노후 전동차는 오는 8월 역사 속으로 사라지게 된다.
이번 신조 전동차 교체 사업은 총 4330억원이 투입된 대형 사업이다. 2017~2018년 1단계 40칸(5개 편성)을 시작으로 2021년 2단계 48칸(6개 편성), 2023~2025년 3단계 200칸(25개 편성)이 차례로 반입됐다. 이번 4단계 72칸(9개 편성)까지 완료되면서 약 10년에 걸친 교체 사업이 사실상 마무리 단계에 들어섰다.
현재 승인 절차가 진행 중인 7개 편성은 오는 8월까지 차례대로 영업 운행에 투입될 예정이다.
새 전동차에는 부산도시철도 최초로 철도통합무선통신망(LTE-R) 기반 스마트 예방 검수 시스템이 적용됐다. 열차 운행 기록과 주요 장치 상태를 실시간으로 수집·분석해 고장을 사전에 예측하고 유지보수 효율을 높이는 방식이다.
승객 편의 기능도 강화됐다. 고화질 CCTV와 고성능 냉방장치, 대형 전자노선안내표시기를 설치했으며 장애인과 고령자, 임산부 등을 고려한 배리어프리(무장벽) 설계도 적용했다.
공사는 차량 교체와 함께 노후 전차선로 개량에도 나선다.
전차선로는 도시철도 차량에 전력을 공급하는 핵심 설비다. 부산교통공사는 부산도시철도 1호선 노포 입출고선 140m 구간에 강체 전차선로 ‘R-bar’를 시범 설치해 실제 전동차 운행 환경에서 안정성을 검증했다.
R-bar는 전차선을 알루미늄 합금 구조물에 직접 고정하는 방식으로 기존 공중 현수 방식보다 단선 위험이 적고 유지보수가 쉬운 것이 특징이다.
기존 컴파운드 커티너리 방식은 전차선에 지속적으로 높은 장력이 가해져 단선 위험이 있고 사고 발생 시 복구 시간이 길다는 문제가 있었다. 반면 R-bar는 구조적으로 안정성이 높고 사고 발생 시 신속한 복구가 가능하다.
유지보수 효율도 개선된다. 점검 항목이 기존 52개에서 34개로 줄어들고 지하 터널 구간 개량 공사 비용도 약 30% 절감할 수 있을 것으로 공사는 기대하고 있다.
해당 기술은 부산교통공사와 LS전선이 함께 중소벤처기업부 국책과제로 추진한 직류(DC 1500V) 강체 전차선로 국산화 사업의 결과물로, 지난해 국산화에 성공했다.
공사는 올해 현장 검증을 마무리한 뒤 2027년 범어사~두실 구간 4㎞를 시작으로 다대포해수욕장 연장 구간을 제외한 1호선 전체 지하구간 전차선로를 2031년까지 단계적으로 교체할 계획이다.
이병진 부산교통공사 사장은 “1호선 신조 전동차 전면 도입과 전차선로 고도화는 부산 도시철도의 미래 경쟁력을 보여주는 상징적 전환점”이라며 “시민이 체감할 수 있는 스마트 도시철도 운영을 구현해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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