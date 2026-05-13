손가락 ‘V’ 포즈 함부로 하다…“지문 복제 가능성”
‘브이’(V) 포즈로 사진을 찍으면 개인정보 유출로 이어질 수 있다는 경고가 나왔다. 인공지능(AI) 기술과 카메라 성능이 발전하면서 사진에 찍힌 손가락만으로도 지문이 복원될 가능성이 있다는 것이다.
지난 10일(현지 시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 최근 중국의 한 직장 리얼리티 프로그램에 출연한 금융 전문가 리창은 유명인의 셀카 한 장으로 지문 정보를 복원하는 과정을 직접 선보이며 기술적 위험성을 입증했다.
리창은 “손가락이 카메라로 향할 경우 1.5m 이내에서 찍힌 사진은 지문을 100% 추출할 수 있다”고 밝혔다. 1.5m에서 3m 사이에서도 지문 세부 정보의 절반 이상을 회수할 수 있었다. 실제로 프로그램에서는 사진 편집 소프트웨어와 AI 도구를 활용해 흐릿한 사진 속 지문의 능선을 선명하게 재구성해 내는 과정을 보여줬다.
지문은 얼굴 데이터와 마찬가지로 한 번 유출되면 변경할 수 없다. 리창은 “만약 이 정보가 범죄자들에 의해 복제될 경우 금융 결제는 물론 신원 도용을 통한 사기 피해로 이어질 수 있다”고 경고했다. 이어 “사진 속 지문을 흐리게 하고 낯선 기기에 지문을 남기지 않도록 하라”고 조언했다.
이 같은 사실이 알려지자 네티즌들은 “이제부터 셀카 찍을 때 주먹만 쥐어야겠다”며 “뷰티 필터가 얼굴을 못 알아보게 만드는 게 오히려 내 생체 정보를 보호하는 길이었을 줄은 몰랐다”라며 공포 섞인 반응을 내놓고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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