시사 전체기사

손가락 ‘V’ 포즈 함부로 하다…“지문 복제 가능성”

입력:2026-05-13 10:40
공유하기
글자 크기 조정
생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지입니다

‘브이’(V) 포즈로 사진을 찍으면 개인정보 유출로 이어질 수 있다는 경고가 나왔다. 인공지능(AI) 기술과 카메라 성능이 발전하면서 사진에 찍힌 손가락만으로도 지문이 복원될 가능성이 있다는 것이다.

지난 10일(현지 시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 최근 중국의 한 직장 리얼리티 프로그램에 출연한 금융 전문가 리창은 유명인의 셀카 한 장으로 지문 정보를 복원하는 과정을 직접 선보이며 기술적 위험성을 입증했다.

리창은 “손가락이 카메라로 향할 경우 1.5m 이내에서 찍힌 사진은 지문을 100% 추출할 수 있다”고 밝혔다. 1.5m에서 3m 사이에서도 지문 세부 정보의 절반 이상을 회수할 수 있었다. 실제로 프로그램에서는 사진 편집 소프트웨어와 AI 도구를 활용해 흐릿한 사진 속 지문의 능선을 선명하게 재구성해 내는 과정을 보여줬다.


지문은 얼굴 데이터와 마찬가지로 한 번 유출되면 변경할 수 없다. 리창은 “만약 이 정보가 범죄자들에 의해 복제될 경우 금융 결제는 물론 신원 도용을 통한 사기 피해로 이어질 수 있다”고 경고했다. 이어 “사진 속 지문을 흐리게 하고 낯선 기기에 지문을 남기지 않도록 하라”고 조언했다.

이 같은 사실이 알려지자 네티즌들은 “이제부터 셀카 찍을 때 주먹만 쥐어야겠다”며 “뷰티 필터가 얼굴을 못 알아보게 만드는 게 오히려 내 생체 정보를 보호하는 길이었을 줄은 몰랐다”라며 공포 섞인 반응을 내놓고 있다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상”
BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도…중국인 총책 송환
삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화
여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행
“우리도 영업이익 N% 달라”… 더 무거워지는 성과급 청구서
10대 AI채팅에 불륜, 감금, 모텔… “애들 상대로 자극적 돈벌이”
베이징 가는 트럼프 “시진핑과 이란에 대해 긴 대화할 것”
포니가 연 국산차 수출, 50년간 지구 9바퀴
국민일보 신문구독