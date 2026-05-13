[속보] 金총리 “삼성전자, 어떤 경우에도 파업하지 않게 노사대화 지원”
정부가 삼성전자 노조의 총파업 가능성이 커지자 13일 긴급 관계장관회의를 열고 대응 방안 논의에 나섰다.
김민석 국무총리는 이날 오전 정부서울청사에서 노동부·산업통상자원부 관계자들과 긴급 회의를 열고 삼성전자 노사 협상 상황을 점검했다.
회의에서는 노동부 장관과 산업부 차관이 삼성전자 노사의 사후조정 결과를 보고했으며, 김 총리는 협상 결렬에 대해 우려를 나타낸 것으로 전해졌다.
김 총리는 “국민 경제에 미치는 파급 효과의 중대성을 고려해 정부 차원에서 상황을 면밀히 관리해 나가야 한다”며 “어떠한 경우에도 파업으로 이어지지 않게끔 노사 간의 대화가 지속적으로 이루어지도록 적극 지원해야 한다”고 관계 부처에 당부했다.
한편 이날 오전 삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부의 최승호 위원장은 사후조정 회의 끝에 결렬을 선언했다. 조정 결렬에 따라 노조는 오는 21일부터 18일간 총파업을 진행할 계획이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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