시사 전체기사

“국민 메신저 여전했다” 한국인이 가장 많이 쓰는 SNS 1위는 카카오톡

입력:2026-05-13 10:35
공유하기
글자 크기 조정
연합뉴스

국내에서 가장 많은 이용자를 보유한 소셜미디어 앱은 카카오톡으로 나타났다.

13일 와이즈앱·리테일이 스마트폰 사용자 표본 조사를 바탕으로 집계한 결과에 따르면, 올해 1~4월 기준 한국인이 가장 많이 사용한 SNS 앱은 카카오톡이었다. 월평균 사용자 수는 4770만명으로 조사됐다.

2위는 인스타그램으로 월평균 2808만명이 이용한 것으로 나타났다. 이어 밴드 1559만명, 틱톡 943만명, 네이버 카페 904만명 순이었다.


이 밖에도 X 795만명, 핀터레스트 772만명, 페이스북 747만명, 스레드 729만명, 디스코드 680만명, 틱톡 라이트 642만명, 에브리타임 477만명, 텔레그램 409만명 등 순이었다.

사용자 증가율 기준으로는 제타가 가장 높은 성장세를 보였다. 제타의 올해 사용자 수는 지난해 같은 기간보다 48.1% 증가한 것으로 집계됐다. 이어 틱톡 라이트가 46.8%, 틱톡이 25.9%, 핀터레스트가 23.4%, 스레드가 21.0% 증가하며 성장세를 이어갔다.

한편 카카오톡은 지난해 8월 조사에서도 월평균 사용자 수 4819만명을 기록하며 국내 SNS 앱 이용자 수 1위를 차지한 바 있다.


백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1171
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
8000 앞 고꾸라진 코스피… “국민 배당금” 김용범 탓일까, 아닐까
“주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상”
BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도… 중국인 총책 송환
삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화
여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행
대검 ‘대북송금 수사’ 박상용 검사 ‘정직’ 징계 청구
“매물 추가로 나올 가능성” 기대… 전월세·외곽 집값 오를라 우려도
위기가구 비극 막는다… ‘생계급여 선제 지급’ 도입
국민일보 신문구독