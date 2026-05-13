대구도시개발공 경북대서 청년 주거안심 강연 개최
대구도시개발공사는 최근 경북대학교 경상대학에서 대학생과 지역 청년들을 대상으로 전세사기 피해 예방과 청년 주거정책 안내를 위한 ‘청년 주거안심 오리엔테이션’을 개최했다고 13일 밝혔다.
이 행사는 경북대 학생들로 구성된 산학협력·마케팅 동아리 ‘T.O.P’ 학생들의 정책 제안에서 출발한 프로그램이다. T.O.P 동아리 학생들은 지역 청년층 사이에서 전세사기 피해 우려와 주거 정보 부족 문제가 크다는 의견을 전달했고 대구도시개발공사가 이를 적극 수용해 대학 현장에서 직접 청년들과 소통하는 실질적인 교육 기회를 마련했다.
행사 당일 경북대 학생과 사회초년생 등 70여명이 참석해 높은 관심을 보였다. 전세사기 예방 교육은 대구도시개발공사 고문변호사인 이승현 변호사가 맡아 실무 중심으로 진행했다. 부동산 계약 시 반드시 확인해야 할 기초 용어를 비롯해 등기부등본 확인 방법, 계약 단계별 유의사항, 피해 발생 시 대응 절차 등 실질적인 정보를 전달했다.
정명섭 대구도시개발공사 사장은 “이번 행사는 청년들의 목소리와 제안에서 시작됐다는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “청년들이 현장에서 실제로 필요로 하는 정책과 교육을 지속적으로 발굴해 지역 청년들의 주거 안정과 권익 보호에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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