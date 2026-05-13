무소속 돌풍이냐 민주당 결집이냐…전북지사 선거, 정책 경쟁은 실종
김관영·이원택 오차범위 접전 여론조사
민주당 지도부 총력 대응… 김 후보 측 “민심 왜곡” 반발
내란 공방·선거법 수사에 전북 미래 비전 뒷전 우려
6·3 지방선거를 20여일 앞둔 전북특별자치도지사 선거에서 정책과 비전보다 사법 공방이 선거전 전면에 부상하고 있다. 무소속 후보의 돌풍과 민주당 결집 구도 속에 정작 전북 미래를 둘러싼 정책 경쟁은 뒷전으로 밀려났다는 지적도 나온다.
뉴스1 전북취재본부가 조원씨앤아이에 의뢰해 지난 9~10일 전북 거주 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 전북지사 적합도를 조사한 결과 김관영 무소속 예비후보는 43.2%, 이원택 민주당 예비후보는 39.7%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 3.5% 포인트로 오차범위 안이다. 양정무 국민의힘 예비후보는 4.2%, 백승재 진보당 예비후보는 2.2%였다.
이번 조사는 김 후보의 무소속 출마 선언 이후 처음 나온 여론조사라는 점에서 관심을 끌었다. 민주당 안팎에서는 현직 프리미엄과 당적 인식 혼선에 따른 일시적 현상이라는 분석도 나온다. 김 후보 측은 중앙당 공천 과정에 대한 지역 민심이 반영된 결과라고 주장하고 있다.
민주당은 전북 선거를 격전지로 보고 대응 수위를 높이고 있다. 지난 11일 한병도 원내대표는 전북을 찾아 이 후보에게 힘을 실었고, 조승래 사무총장은 김 후보의 무소속 출마를 두고 공천 불복이자 해당 행위라고 비판했다. 민주당은 ‘집권 여당 후보론’을 앞세워 조직 결집에 나서고 있다.
민주당 지도부는 지난 12일 충청·호남권 공천자대회를 열고 지방선거 필승 의지를 다졌다. 정청래 대표는 “전북특별자치도에는 새만금 9조원 투자 등 특별한 지원이 이뤄질 것”이라며 민주당 중심의 지역 발전론을 강조했다. 다만 행사장 밖에서는 전북지사 공천 과정에 반발한 일부 지지자들의 항의 시위도 이어졌다. 참가자들은 정 대표 사퇴와 공천 재검토를 요구하며 상여 시위를 벌였다.
김 후보 측은 민주당 지도부의 대응을 정면으로 반박하고 있다. 김 후보 선대위는 정청래 지도부의 징계와 공천 과정이 전북 민심을 자극했다고 주장하며 “민주당에 대한 지지와 정청래 지도부에 대한 반감은 별개”라는 취지의 논평을 냈다. 특히 민주당 지지층 일부가 김 후보를 지지했다는 여론조사 결과를 들어 ‘무소속 돌풍’ 가능성을 부각하고 있다.
시민사회 일각에서는 민주당 공천 과정과 후보 간 책임론 공방을 두고 “상대 후보에게는 엄격한 정치적 책임을 요구하면서 정작 자신의 발언에는 다른 기준을 적용하고 있다”는 비판도 나온다. 참여자치전북시민연대는 13일 논평에서 “전북의 미래 비전과 정책 경쟁보다 정쟁과 프레임 공방이 선거를 지배하고 있다”고 지적했다.
특검의 내란 방조 의혹 무혐의 처분도 변수로 작용하고 있다. 김 후보는 ‘12·3 비상계엄’ 당시 전북도청 청사 통제 등을 둘러싼 내란 방조 의혹에 대해 종합특검으로부터 무혐의 처분을 받았다. 그는 “선거를 위한 내란몰이였다”며 이 후보 측에 사과와 책임 있는 입장을 요구하고 있다.
반면 이 후보 측은 특검의 무혐의가 김 후보의 민주당 제명 사유를 바꾸는 것은 아니라고 맞서고 있다. 이 후보 측은 “민주당 제명은 내란 방조 의혹 때문이 아니라 현금 제공 사실 때문”이라며 “사법적 무혐의가 정치적·도덕적 책임까지 면제하는 것은 아니다”고 반박했다.
두 후보 모두 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받고 있다는 점도 선거의 불확실성을 키우고 있다. 김 후보는 지난해 11월 민주당 청년 당원 등에게 대리운전비 명목으로 현금을 지급한 혐의를 받고 있고, 이 후보는 같은 시기 정읍 간담회에서 식사비를 제3자가 대신 결제하도록 했다는 의혹으로 경찰 조사를 받고 있다. 전북경찰청은 두 사건 모두 법과 절차에 따라 처리하겠다는 입장이다.
지역 정치권에서는 선거전이 무소속 돌풍과 민주당 결집 구도로 압축되면서 정작 도민이 체감할 정책 의제가 사라지고 있다는 우려가 커지고 있다. 새만금 개발, 제3금융중심지 지정, 2036 하계올림픽 유치, 청년 유출, 산업 구조 재편 등 전북의 장기 과제를 놓고 구체적인 실행 계획 경쟁은 아직 뚜렷하지 않다는 지적이다.
지역 정치권 관계자는 “전북지사 선거가 공천 갈등과 수사 공방으로만 소비될 경우 누가 당선되더라도 도정 운영 동력을 확보하기 쉽지 않다”며 “이제는 민주당 후보냐 무소속 후보냐를 넘어 전북 미래를 놓고 정책 경쟁을 해야할 시점”이라고 말했다.
기사에 인용된 여론조사는 뉴스1 전북취재본부의 의뢰로 조원씨앤아이가 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며, 휴대전화 가상번호를 이용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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