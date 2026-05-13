세정·부산환경공단, 취약계층 ‘석면 지붕’ 교체 지원

부산에 노후 슬레이트 건물 2만5000동

저소득층 20가구 지붕 개량 비용 지원

“철거는 지원돼도 새 지붕은 부담”

세정나눔재단 박순호 이사장. 세정 제공

부산지역에 여전히 2만5000여동의 노후 슬레이트 건축물이 남아 있는 가운데 세정나눔재단과 부산환경공단이 취약계층 주거환경 개선 지원에 나선다.



세정나눔재단은 13일 부산환경공단과 ‘취약계층 행복가득 지붕만들기’ 사업 지원 협약을 체결했다고 밝혔다.



이번 협약에 따라 재단은 올해 사업비 3000만원을 지원해 노후 슬레이트 지붕 개량이 필요한 저소득 취약계층 약 20가구의 주거환경 개선 사업을 추진한다. 이 사업은 석면이 포함된 노후 슬레이트 지붕을 철거·개량해 주민 건강과 안전을 도모하기 위한 사회 공헌 프로젝트다.



부산은 1970년대 이후 지역 내 25개 석면공장이 들어서며 슬레이트 건축물이 급증했다. 대형 건축물은 대부분 철거됐지만 현재도 주택과 무허가 건물을 중심으로 약 2만5000동의 슬레이트 구조물이 남아 있는 것으로 파악된다.



슬레이트는 1급 발암물질인 석면이 다량 함유된 자재로, 내구연한인 30~40년이 지나면 석면이 흩날릴 위험이 커질 수 있다.







다만 슬레이트 철거 비용은 국비와 시비로 지원되지만 새 지붕 설치에는 자부담이 발생해 경제적 이유로 개량 사업 참여를 망설이는 저소득층이 적지 않았다고 재단 측은 설명했다.



이에 세정나눔재단은 가구당 최대 200만원까지 자부담금을 지원하고 있다.



세정나눔재단과 부산환경공단은 2019년부터 협력 사업을 이어오고 있으며 현재까지 130여 가구에 약 2억원 규모를 지원했다.



박순호 세정나눔재단 이사장은 “노후 슬레이트 지붕 문제는 주민 건강과 직결되는 중요한 사회적 과제”라며 “취약계층이 더욱 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 920 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산지역에 여전히 2만5000여동의 노후 슬레이트 건축물이 남아 있는 가운데 세정나눔재단과 부산환경공단이 취약계층 주거환경 개선 지원에 나선다.세정나눔재단은 13일 부산환경공단과 ‘취약계층 행복가득 지붕만들기’ 사업 지원 협약을 체결했다고 밝혔다.이번 협약에 따라 재단은 올해 사업비 3000만원을 지원해 노후 슬레이트 지붕 개량이 필요한 저소득 취약계층 약 20가구의 주거환경 개선 사업을 추진한다. 이 사업은 석면이 포함된 노후 슬레이트 지붕을 철거·개량해 주민 건강과 안전을 도모하기 위한 사회 공헌 프로젝트다.부산은 1970년대 이후 지역 내 25개 석면공장이 들어서며 슬레이트 건축물이 급증했다. 대형 건축물은 대부분 철거됐지만 현재도 주택과 무허가 건물을 중심으로 약 2만5000동의 슬레이트 구조물이 남아 있는 것으로 파악된다.슬레이트는 1급 발암물질인 석면이 다량 함유된 자재로, 내구연한인 30~40년이 지나면 석면이 흩날릴 위험이 커질 수 있다.정부와 부산시는 2012년부터 슬레이트 철거·개량 사업을 추진하고 있으며 지난해 말 기준 철거 진행률은 55.56% 수준이다.다만 슬레이트 철거 비용은 국비와 시비로 지원되지만 새 지붕 설치에는 자부담이 발생해 경제적 이유로 개량 사업 참여를 망설이는 저소득층이 적지 않았다고 재단 측은 설명했다.이에 세정나눔재단은 가구당 최대 200만원까지 자부담금을 지원하고 있다.세정나눔재단과 부산환경공단은 2019년부터 협력 사업을 이어오고 있으며 현재까지 130여 가구에 약 2억원 규모를 지원했다.박순호 세정나눔재단 이사장은 “노후 슬레이트 지붕 문제는 주민 건강과 직결되는 중요한 사회적 과제”라며 “취약계층이 더욱 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지