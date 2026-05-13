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씨티 “기준금리 3.5% 될것”… 성장률 전망도 3.0%로 상향

입력:2026-05-13 10:21
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지난 2월 19일 서울 시내 ATM 기기의 모습. 뉴시스

현재 연 2.5%인 기준금리가 내년 4월 3.5%까지 오를 것이라는 전망이 제기됐다.

김진욱 씨티은행 이코노미스트는 13일 공개한 보고서에서 “재정 지출 상방 요인으로 인해 한국은행의 최종 금리 전망을 기존 3.0%에서 3.5%로 상향 조정한다”고 밝혔다. 한은이 오는 7월을 시작으로 10월과 내년 1월, 4월까지 네 차례 각 0.25%포인트씩 금리를 인상할 것이라는 취지다.

원인으로는 정부 확장 재정 기조에 따른 성장 상방 요인을 꼽았다. 김 이코노미스트는 “반도체 호조로 법인세수가 대략 올해 121조원, 내년 224조원에 달해 지난해(85조원)보다 크게 늘어날 것”이라며 “정부가 재정 지출을 올해 하반기 20조원, 내년에 90조원 정도 증액할 수 있다”고 내다봤다.


같은 선상에서 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치도 올려 잡았다. 기존에는 2.9%였던 것을 3.0%로 상향했다. 내년 성장률 전망치 또한 2.4%에서 2.8%로 조정했다.

물가 상승 및 서울 주택 가격, 국내 증시 상승세 등도 기준금리 추가 상향 요인으로 꼽았다. 그는 “올해 하반기부터 내년까지 확장적 재정 정책과 긴축적 통화 정책이 혼합된 양상을 볼 수 있을 것”이라고 분석했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr


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