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인천시, 정수장 간 비상관로 연결 추진…안정적 수돗물 공급

입력:2026-05-13 10:20
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공사 현장. 인천시 제공

인천시는 정수장 사고나 관로 파손 등 비상 상황 발생에도 수돗물을 안전하게 공급할 수 있도록 ‘정수장 간 비상연계 관로공사’를 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 공사는 특정 정수장의 운영이 중단되더라도 다른 정수장을 통해 수돗물을 공급할 수 있는 일종의 ‘비상 우회로’를 만다는 것이다. 이를 통해 상수도 공급망의 안정성을 높일 수 있다.

시는 공사 과정에서 총사업비 약 737억원을 투입해 총길이 4.9㎞ 규모의 수도관을 신설할 계획이다. 공사는 남동∼수산정수장 구간과 공촌∼부평정수장 구간으로 나뉘어 추진된다.


남동∼수산정수장 구간은 총길이 2.1㎞, 관 지름 2000㎜ 규모로 조성된다. 기존 관로와 신규 관로를 단수 없이 연결할 수 있는 라인 스토핑 공법을 적용해 공사가 이뤄진다. 시는 2028년 3월 준공을 목표로 공사를 진행한다.

공촌∼부평정수장 구간은 총길이 2.8㎞, 관 지름 1500㎜ 규모로 조성되며 도로 굴착을 최소화하는 비굴착 추진(TPS) 공법이 적용된다. TPS 공법 적용 시 소음, 분진, 시민 교통 불편을 줄일 수 있을 전망이다. 준공 예정은 2029년 10월이다.

공사 기간 중 일부 구간에선 차로 축소 등 시민 교통 불편이 예상된다. 이에 시는 교통통제시설 설치, 신호수 배치, 경찰서 협의 등을 통해 불편을 최소화할 방침이다.


장병현 시 상수도사업본부장은 “이번 정수장 간 비상연계 관로공사는 비상 상황에도 안정적인 수돗물 공급을 가능하게 하는 핵심 기반시설 사업”이라며 “철저한 공정 및 안전 관리를 통해 계획된 기간 내 사업을 차질 없이 마무리하고 시민 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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