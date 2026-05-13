파주시 ‘여행길 교육’ 성매매집결지 폐쇄 공감대 확산
12일 성평등 파주서 ‘제9차 여행길 교육’ 운영
경기 파주시가 시민 참여형 ‘여행길 교육’을 통해 성매매집결지 폐쇄와 성평등 인식 확산을 위한 노력을 이어가고 있다.
파주시는 지난 12일 성매매집결지 내 교육 공간인 ‘성평등 파주’에서 시민 30여명을 대상으로 ‘제9차 여행길 교육’을 운영했다.
이번 교육은 성매매집결지 폐쇄 정책에 대한 시민 공감대를 넓히고 올바른 성인지 감수성과 성평등 인식을 확산하기 위해 마련됐다.
교육에서는 성매매 고착화 과정과 왜곡된 성 인식의 문제점, 수요 차단과 인식 개선의 중요성 등을 중심으로 시민 인식 변화의 필요성을 설명했다.
이어 참석자들은 거점 시설 내 기록 자료를 둘러보며 성매매집결지의 형성과 변화 과정을 살펴봤다. 또 현장 설명을 통해 집결지 정비 추진 경과와 향후 방향에 대한 이해를 높이고 공간의 의미를 재해석하는 시간을 가졌다.
교육에 참여한 시민들은 “지역 안의 문제를 직접 보고 들으니 현실적으로 느껴졌다”, “정책적 노력과 함께 시민 인식 변화가 중요하다는 점을 다시 깨닫게 됐다” 등의 반응을 보였다.
파주시는 지난 2023년부터 매주 정기적으로 여행길 교육을 운영하며 성매매집결지 폐쇄를 위한 사회적 공감대 형성과 시민 참여 확대에 힘쓰고 있다.
단순한 정보 전달을 넘어 시민들이 문제를 깊이 이해하고 책임 의식을 가질 수 있도록 교육 내용도 지속적으로 보완하고 있다.
시 관계자는 “여행길 교육은 성매매 없는 도시를 만들기 위한 시민 참여의 출발점”이라며 “앞으로도 다양한 시민이 교육에 참여해 성평등 가치가 지역사회에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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