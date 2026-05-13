국민건강보험 일산병원 ‘AX 플랫폼병원 추진단’ 출범
AI 기반 의료혁신 본격화
루닛과 의료 AI 협약 체결
국민건강보험 일산병원이 ‘AX 플랫폼병원 추진단’을 출범하고 의료 AI 기업 루닛과 협력해 AI 기반 의료혁신에 본격 나선다.
건보 일산병원은 지난 8일 병원 전반의 AI 전환(AI Transformation·AX)을 추진하기 위해 ‘AX 플랫폼병원 추진단’을 출범하고, 의료 AI 기업 루닛과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
‘AX 플랫폼병원 추진단’은 생성형 AI와 의료 AI 기술을 활용해 진료, 협진, 운영, 환자경험 등 병원 전반의 디지털 혁신을 추진하기 위해 구성됐다.
진료과와 행정부서 실무진이 함께 참여해 실제 임상 현장에 적용 가능한 AI 서비스와 업무 모델을 발굴·검증할 계획이다.
일산병원은 단순한 AI 시스템 도입을 넘어 병원 업무 흐름 전반을 AI 기반으로 고도화하는 것을 목표로 하고 있다. 주요 추진 과제는 응급·중증환자 진료 지원, 의료문서 자동화, 임상 의사결정지원(CDSS), 환자경험 개선, 병원 운영 효율화 등이다.
이날 체결한 업무협약에 따라 양 기관은 의료 AI 기반 임상 실증과 응급·중증환자 분야 AI 활용, 의료진 업무 지원 기술 개발, 병원 현장 중심 AI 서비스 고도화, 다기관 협력 기반 의료 AI 연구 등을 공동 추진할 예정이다.
특히 양 기관은 과학기술정보통신부의 의료 특화 파운데이션 모델(특파모) 사업과 연계해 실제 의료 현장에서 활용 가능한 AI 기술 실증을 확대한다.
일산병원은 해당 사업의 임상실증 책임기관으로 참여하고 있으며, 향후 2단계 실증에서는 응급실과 병동 환경을 중심으로 의료진 지원형 AI 서비스의 현장 적용성과 활용성을 검증할 계획이다.
이를 통해 응급환자 초기 평가 지원, 의료문서 자동 생성, 환자 상태 요약과 정보 탐색 지원 등 다양한 분야에서 AI 기술이 의료진 업무 효율성과 환자 안전 향상에 미치는 효과를 다각도로 확인할 예정이다.
한창훈 일산병원장은 “이번 추진단 출범과 루닛과의 협력은 병원의 진료·운영 체계를 한 단계 고도화하기 위한 중요한 출발점”이라며 “AI 기술이 실제 의료 현장에서 의료진과 환자 모두에게 도움이 될 수 있도록 지속적으로 혁신을 추진하겠다”고 말했다.
한편, 일산병원은 공공의료 분야 디지털 전환과 의료 AI 활용 확대를 위해 다양한 AI 기반 의료혁신 과제를 지속 추진하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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