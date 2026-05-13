부산특구, 기술개발 넘어 글로벌 시장 진출까지 지원
AI·이차전지 등 전략기술 집중 육성
실증·투자·수출까지 전주기 지원
공공기술 사업화로 딥테크 생태계 강화
부산연구개발특구가 인공지능(AI)과 이차전지, 전력반도체 등 국가전략기술 분야를 중심으로 지역 딥테크 기업의 사업화와 글로벌 시장 진출 지원에 본격 나선다.
연구개발특구진흥재단 부산연구개발특구본부는 지난 12일 부산글로벌테크비즈센터에서 ‘2026년 특구육성사업 착수회’를 개최했다고 13일 밝혔다.
올해 부산특구육성사업은 전략기술 발굴과 연구성과 사업화, 이노폴리스캠퍼스, 지역혁신 실증 프로젝트 등 5개 사업 20개 과제를 중심으로 추진된다.
부산특구는 단순 기술개발 지원에 머무르지 않고 실증과 사업화, 투자, 글로벌 시장 진출까지 연계하는 전주기 지원 체계를 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.
중점 분야는 산업활용·혁신 AI와 이차전지, 전력반도체, SW솔루션, 첨단소재 등 국가전략기술 분야다. 조선해양시스템 등 부산 지역 특화산업과 연계해 공공연구기관의 연구성과가 실제 산업 현장에서 사업화로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.
특히 기술이전 기반 연구개발사업화(R&BD)를 중심으로 기술 고도화와 시제품 제작, 실증, 초기 시장 진입까지 연계 지원해 지역 기술기업의 신시장 창출과 경쟁력 확보를 뒷받침한다는 전략이다.
이번 착수회에서는 연구책임자와 수행기관 관계자들이 참석해 사업관리 방향과 연구개발비 집행 기준, 성과 확산 방안 등을 공유했다. 참여기관 간 네트워킹과 공동 협력 과제 발굴, 기술·시장 정보 공유도 함께 진행됐다.
부산특구는 산업기술 보호교육과 규제샌드박스 연계 지원 프로그램도 병행 운영해 기술 유출과 보안 리스크 대응, 신기술 분야 규제 완화 지원도 강화할 예정이다.
한상문 부산특구본부장은 “공공기술 기반 창업과 글로벌 오픈이노베이션, 해외 실증 및 수출 연계 등을 통해 부산형 기술사업화 혁신 생태계를 고도화하고 지역기업의 글로벌 경쟁력 확보를 적극 지원하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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