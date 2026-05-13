의정부 ‘추동 숲정원’ 경기북부 대표 녹색명소로 조성

무장애길·하늘마당 품어

6월 준공…막바지 단장

추동숲정원 의정부과학도서관 입구. 의정부시 제공

추동숲정원 하늘마당 조감도. 의정부시 제공

시는 올해 6월까지 단기계획 사업으로 3개 상징공간과 3개 테마숲, 8개 정원 조성을 마무리한 뒤, 2027년부터 중장기 사업에 착수해 2030년까지 숲정원 조성을 단계적으로 확대할 방침이다. 향후 메타세쿼이아·자작나무 테마숲과 ‘추동 책뜰’, 무장애 행복길 추가 연장 등도 추진한다.