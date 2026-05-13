세라젬 “파우제 M8 Fit 아트 에디션” 전국 전시 확대
세라젬은 ‘파우제 M8 Fit 아트 에디션-시크릿 가든’을 현대백화점 목동점 등 전국 주요 백화점과 웰라운지·웰스토어에서 확대 전시한다고 13일 밝혔다.
이 제품은 ‘나만의 비밀 정원’을 콘셉트로 서호성 작가가 휴식과 치유의 이미지를 담아 디자인한 안마의자다. 가족과 반려동물 꽃 등 자연 요소를 활용해 조화와 공존의 의미를 표현했다. 세라젬이 처음 선보인 아트 에디션 판매 제품으로 공간 연출 기능까지 강화한 점이 특징이다.
세라젬은 현대백화점 천호점과 롯데백화점 잠실점 갤러리아 광교 AK백화점 기흥점 등으로 전시를 확대한다. 스타필드 고양·잠실·운정과 세라젬 웰라운지 은평뉴타운점 동탄호수공원점 등에서도 제품을 선보인다. 오는 6월 30일까지 사전 예약 고객 대상 혜택도 제공한다. (사진=세라젬)
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
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