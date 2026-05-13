선거철 현수막 난립 막는다… 부산시 청정거리 확대
광안리·서면 등 18곳서 30곳 확대
정당 현수막 규제 한계… 협조 요청
불법 현수막 정비 건수 감소 추세
부산시가 6·3 지방선거를 앞두고 현수막 난립을 막기 위해 ‘현수막 없는 청정 거리’를 대폭 확대한다.
부산시는 주요 관광지와 도시 관문, 주요 교차로 등을 중심으로 운영 중인 ‘현수막 없는 청정 거리’를 현재 18곳에서 다음 부터 30곳으로 확대 운영한다고 13일 밝혔다.
시는 이달 중 구·군별로 1곳 이상을 추가 지정해 우선 홍보와 계도를 진행한 뒤 본격 운영에 들어갈 계획이다.
‘현수막 없는 청정 거리’는 시민과 관광객 통행이 많은 지역의 도시미관을 개선하고 쾌적한 거리 환경을 조성하기 위해 추진하는 사업이다.
시는 지난해 9월 광안리 해변로를 시작으로 해운대·송정·송도·다대포 해변도로, 부산역 중앙대로, 서면·연산교차로 등 주요 관광지와 도시 관문 지역을 중심으로 청정 거리를 확대해 현재 총 18곳을 운영 중이다.
청정 거리 구간에서는 상업용 현수막뿐 아니라 공공기관 홍보 현수막 설치도 제한하고 있으며 적발 시 즉시 철거하는 무관용 원칙을 적용하고 있다.
시는 시민과 정당, 관계기관의 협조가 이어지면서 불법 현수막 정비 건수도 감소 추세를 보인다고 설명했다. 실제 청정 거리 지정 이후 정비 건수는 지난해 10월 425건에서 같은 해 12월 251건으로 줄었다.
다만 현행법상 정당 현수막은 형식과 내용 요건을 충족할 경우 강제 규제에 한계가 있어 자발적인 협조가 중요하다는 게 시 설명이다.
시는 다음 달 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 현수막 설치가 증가할 것으로 보고 정당과 시민들의 적극적인 협조를 요청할 방침이다. 초기에는 사업 취지와 공공성에 대한 홍보와 계도를 중심으로 운영한 뒤 자발적인 참여 문화를 확산시켜 나간다는 계획이다.
문정주 부산시 미래디자인본부장은 “광안리해수욕장과 서면교차로 등에서 시민과 정당, 관계기관의 협조로 쾌적한 거리 환경을 조성할 수 있었다”며 “부산시 전역에 올바른 광고 문화가 정착될 수 있도록 지속적인 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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