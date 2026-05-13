가로수 관리도 AI 시대… 부산시, 스마트 수목관리 도입

AI가 병해충·도복 위험 사전 분석

라이다 활용해 가로수 8000주 관리

도시 녹지 데이터화…스마트 행정

라이다(LiDAR)와 고해상도 카메라를 탑재한 차량이 부산 도심 도로를 주행하며 가로수 정보를 실시간으로 수집·분석하는 모습. 부산시 제공

체계적인 수목 관리를 통해 시민 안전을 강화하고 스마트 녹지 행정을 구현해 나가겠다”고 밝혔다.