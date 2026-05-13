컴투스, 1분기 영업익 51억원… 흑자 지속

국제 대회 공식 스폰서십과 연계 프로모션 효과를 시작으로 시즌 이벤트와 주요 선수 업데이트가 더해지며 국내외 야구 팬들의 호응을 얻었다. 출시 12주년을 맞은 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’ 또한 글로벌 시장에서 준수한 흐름을 이어갔다.

컴투스는 올해 1분기 기준 매출 1447억원, 영업이익 51억원을 기록했다고 13일 밝혔다.매출은 전년 동기 대비 5.9% 하락했으나 영업이익은 47.1% 상승했다. 작년 3분기 적자를 넘어 4분기, 이번 1분기까지 연속 흑자를 기록했다.에프엔가이드 전망치 매출 1672억원엔 못 미쳤지만 영업이익 49억원엔 부합했다.컴투스는 KBO와 MLB 양대 야구 리그 기반 게임 라인업이 개막 시즌과 겹쳐 좋은 성과를 냈다고 설명했따.컴투스는 하반기 경쟁력 높은 신작 라인업을 앞세워 성장 모멘텀을 강화하고 장기 흥행 타이틀의 꾸준한 인기를 바탕으로 사업 성과 확대에 나선다는 계획이다. 눈에 띄는 건 3분기 트리플A급으로 개발 중인 신작 ‘제우스: 오만의 신’이다. 에이버튼이 개발 중인 이 게임은 그리스 신화를 모티브로 한 장대한 세계관과 서사, 최신 기술 기반의 그래픽, 대규모 전장의 몰입감 등이 특징으로 꼽힌다.또한 동명의 일본 인기 애니메이션을 기반으로 한 ‘도원암귀 Crimson Inferno’도 연내 출시를 목표로 준비 중이다. 이에 더해 ‘가치아쿠타: The Game(가제)’ ‘전지적 독자 시점’ ‘A랭크 파티’ IP 게임 등 유력 콘텐츠 기반의 라인업을 지속 확대한다는 계획이다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지