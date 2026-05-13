하나투어 제우스월드, ‘슈퍼카 드라이빙 투어’ 출시
전문 인스트럭터 동행… 여러 대 최상급 슈퍼카 번갈아 주행하며 유럽 절경 만끽
하나투어 하이엔드 여행 브랜드 ‘제우스월드’가 자동차 마니아들의 로망을 실현해 줄 ‘슈퍼카 드라이빙 투어’를 출시했다.
슈퍼카 드라이빙 투어는 슈퍼카를 직접 운전하며 유럽의 드라이빙 명소를 달리는 프리미엄 테마 여행이다. 전 일정에 전문 인스트럭터가 동행해 코스를 안내하고 차량을 세심하게 관리해 낯선 도로에 대한 부담 없이 드라이빙에만 몰입할 수 있다는 점이 특징이다.
새롭게 선보인 ‘스페인 북부 슈퍼카 드라이빙 투어 9일’은 피레네산맥과 인접 국가 안도라 공국 등 스페인 북부의 웅장한 자연 경관을 배경으로 주행하는 상품이다. 각기 다른 매력의 슈퍼카를 번갈아 탑승해 다채로운 드라이빙을 만끽할 수 있다. 드라이빙 일정 외에도 바르셀로나 핵심 관광이 포함돼 여행의 즐거움을 더했다.
알프스를 관통하는 ‘독일·이탈리아·오스트리아 슈퍼카 드라이빙 투어 7일’ 상품도 있다. 독일에서 출발해 오스트리아와 이탈리아를 잇는 유럽 최고의 드라이브 코스 ‘그로스글로크너’ 알파인 로드를 따라 달리며 알프스의 장엄한 풍경과 질주 본능을 느낄 수 있는 일정이다.
한편 하나투어는 최근 제우스월드 브랜드를 전면 리뉴얼하며 럭셔리 여행 포트폴리오를 대폭 강화하고 있다. 프라이빗, 시그니처, 셀렉트의 세분화된 카테고리로 나눠 맞춤 여행은 물론 기획 상품과 자유 여행 상품까지 아우르고 있다. 또 헬기 투어, 요트 투어, F1 그랑프리 투어 등 차별화된 상품을 통해 럭셔리 시장을 적극 공략하고 있다.
하나투어 관계자는 “희소성 있는 이색 테마와 제우스월드만의 최고급 서비스를 결합해 럭셔리 경험을 제공하고자 한다”며 “앞으로도 고객의 다양한 취향과 관심사를 반영해 대체 불가능한 여행 경험을 선사할 것”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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