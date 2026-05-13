BTS 공연 앞두고 숙박비 특별 단속… 부산시 “바가지 없다”
예약 취소·고액 숙박비 집중 점검
국세청 공조 검토… 불공정 대응
공공 숙박으로 외국인 400명 수용
부산시가 다음 달 열리는 방탄소년단(BTS)의 월드투어 ‘아리랑 IN 부산’을 앞두고 숙박업소 바가지요금 근절을 위한 대대적인 합동점검에 나선다. 공연 특수를 노린 숙박비 폭등과 예약 취소 등 불공정 거래 행위를 사전에 차단해 글로벌 관광도시 이미지 훼손을 막겠다는 취지다.
부산시는 내달 12~13일 열리는 BTS 공연을 앞두고 숙박업소 특별 합동점검을 시행한다고 13일 밝혔다.
점검에는 시 보건위생과와 관광마이스산업과, 특별사법경찰과를 비롯해 공정거래위원회, 한국소비자원, 소방재난본부, 구·군 등이 참여한다. 관광불편신고 등을 통해 바가지요금 민원이 접수된 숙박업소가 주요 대상이다.
시는 미신고 숙박업 영업 여부와 접객대 요금표 미게시, 게시 요금 미준수, 화재 안전 관리 등 공중위생관리법 위반 사항을 집중 점검할 계획이다. 소비자 피해 신고 사례 조사도 병행한다.
특히 공연 기간을 노린 고액 숙박 요금 책정과 정당한 사유 없는 예약 일방 취소 등 불공정 거래 행위에 대해서는 집중 계도에 나선다. 필요할 경우 국세청과 협력해 조세 관련 위법행위 여부까지 추가 확인할 방침이다.
시는 올해 도입 예정인 정부의 ‘자율요금 사전신고제’ 안내와 함께 숙박업계의 자발적 참여도 유도할 계획이다. 해당 제도는 숙박업소가 시기별 요금 상한을 자율적으로 정해 사전 공개하는 방식이다.
시는 공연 기간 숙박난 완화를 위한 공공 숙박시설 운영도 병행한다. 내달 11~13일 금련산·구덕 청소년수련원과 내원정사 템플스테이 등을 활용해 외국인 관광객 약 400명을 수용할 예정이다.
이와 함께 시는 지난달부터 다음 달까지를 관광수용태세 특별 점검 기간으로 정하고 주요 관광지 안내 체계와 시설물 관리 상태 등을 집중 점검 중이다. 부산관광공사도 이날 부산역 광장에서 외국인 관광객 100만명 조기 달성을 기념한 관광수용태세 점검 및 친절 캠페인을 진행한다.
김경덕 부산시장 권한대행은 “BTS 공연 기간 바가지요금 등 불공정 거래는 도시 이미지와 관광객 신뢰를 훼손하는 행위”라며 “방문객들이 합리적인 가격에 머물 수 있는 관광 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사