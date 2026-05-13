‘최고조 샷감’ 송민혁 vs ‘고향 우승’ 최찬…경북오픈서 시즌 2승 도전
옥태훈 대회 2연패·오승택 2주 연속 우승 사냥
송민혁이 시즌 2승에 나선다.
오는 14일부터 나흘간 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71·7109야드)에서 열리는 KPGA투어 경북오픈(총상금 7억 원·우승 상금 1억4000만 원)이 출격 무대다.
송민혁은 지난 3일 끝난 GS칼텍스 매경오픈에서 우승했다. 데뷔 3년만에 거둔 첫 우승이었지만 대회를 주관한 대한골프협회 경기위원회의 어이없는 룰 재정으로 촉발된 이른바 ‘허인회 오심’ 사태로 스포트라이트를 제대로 받지 못했다.
그리고 지난주 열린 KPGA 파운더스컵에서는 컷 탈락하면서 체면이 구겨졌다.
송민혁은 “어떤 대회든 항상 우승을 목표로 임하고 있다”면서 “반드시 우승해 시즌 2승을 거두는 게 목표”라고 우승을 향한 강한 의지를 드러냈다.
그는 이어 “작년에 한 번 경험했던 코스”라며 “꼬불꼬불한 레이아웃과 모든 파5홀에서 투온 시도가 가능한 부분이 있어 개인적으로 좋아하는 스타일의 코스”라고 자신감을 드러냈다.
송민혁은 우승을 위해서는 가장 까다로운 10번 홀과 15번 홀(이상 파4)을 효과적으로 공략해야 한다는 전략을 밝혔다.
그는 “10번 홀은 티샷 이후 앞바람이 불면 4번 아이언에서 우드까지 잡힐 정도로 긴덴다 페어웨이가 좁아 매우 어렵다. 15번 홀은 엘리베이티드 그린(일명 포대그린)에 페어웨이가 굉장히 좁아 티샷 정확도와 스핀양 조절이 관건”이라고 분석했다.
현재 제네시스 대상과 상금 순위 부문서 최찬에 이어 2위에 자리하고 있는 송민혁은 “현재 샷 감각이 최고조에 올라 있다. 몸상태도 부상 없이 매우 좋다”며 “상반기가 끝날 때까지 이 자리를 지키며 꾸준히 좋은 성적을 내고 싶다”는 목표를 밝혔다.
작년 제네시스 대상 수상자인 옥태훈은 대회 2연패 도전에 나선다. 옥태훈은 “골프존카운티 선산은 개인적으로 좋아하는 코스”라며 “5월 중순부터 컨디션이 올라와 6월로 접어 들면서 성적이 좋았던 기억이 있기 때문에 2연패를 노려보겠다”고 타이틀 방어에 대한 의지를 내보였다.
우리금융 챔피언십에서 생애 첫 승을 거둬 제네시스 대상과 상금 부문 1위에 올라 있는 최찬은 고향에서 시즌 두 번째 우승 트로피를 들어 올리겠다는 각오다.
그는 “고향이 경북 봉화다”며 “경북 출신으로 경북오픈은 의미가 각별하다. 다른 대회보다 더 우승을 의식하고 자신 있게 플레이할 것”이라고 각오를 다졌다.
지난주 KPGA 파운더스컵에서 생애 첫 승을 거둔 오승택은 2주 연속 우승을 위해 출사표를 던졌다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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