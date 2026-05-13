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구윤철, 삼성전자 조정 결렬에 “파업 절대 있어선 안돼”

입력:2026-05-13 09:34
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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 11일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 재정경제부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 삼성전자 노사 협상 결렬과 관련해 유감을 표하면서 “파업은 절대 있어서는 안 된다”고 강조했다.

구 부총리는 13일 엑스(X) 게시물에서 “정부는 어떤 경우라도 원칙 있는 협상을 통해 문제가 해결되도록 끝까지 지원하겠다”며 이처럼 밝혔다.

앞서 삼성전자 노사는 전날 오전 10시부터 이날 새벽까지 약 17시간에 걸쳐 성과급 산정 방식 등을 두고 2차 사후조정을 진행했지만 간극을 좁히지 못했다.


구 부총리는 “정부의 사후 조정으로도 노사 교섭이 타결되지 못한 데 대해 매우 안타깝게 생각한다”고 했다. 이어 “삼성전자는 세계가 주목하는 중요한 기업”이라며 “현재의 경영 상황과 국민 경제에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해 노사 양측이 원칙 있는 협상을 이뤄내도록 계속 노력해야 한다”고 요청했다.

구 부총리는 지난 11일 기자간담회에서도 삼성전자 노사의 ‘현명한 판단’을 주문한 바 있다. 그는 당시 삼성전자의 초과이익 달성에 대해 “내부 경영진 노력이 컸겠지만, 협력업체도 기여했을 수 있고 인프라를 제공한 정부의 노력도 있고 지방자치단체의 노력도 있다”고 지적했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr


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