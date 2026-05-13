해경청, 해양안전 저해사범 특별단속서 492건 적발
해양경찰청은 지난 2월 1일부터 2개월간 해양사고 예방을 위해 해양안전 저해사범 특별단속을 추진한 결과 492건(542명)을 적발했다고 13일 밝혔다.
유형별로 불법 증개축 144건(29.2%), 무면허·무등록 운항 104건(21.1%), 검사 미수검 79건(16%), 과적·과승 69건(14%) 등이다. 또 항계 내 어로행위 44건, 승무기준 위반 16건, 선원 변동 미신고 13건, 항행구역 위반 10건, 고박 지침 미이행 8건, 음주운항 5건 등이 뒤를 이었다.
가장 많이 적발된 불법 증개축 관련 세부 단속 사례는 어선 검사 후 상태유지 위반 107건, 선박의 구조·기관·설비 변경 30건, 어선 검사를 받지 않고 운항(수리 후 임시검사 미수검) 5건, 개조 허가를 받지 않은 어선 1건, 선박의 길이 변경 위반 1건 등이다.
지난 3월 26일 전남 목포시에선 임시검사를 받지 않은 상태에서 40t급 근해통발어선의 선미부를 임의 증축한 사례가 적발됐다. 같은날 부산시 사하구에선 5t급 연안자망어선 선장이 혈중알코올농도 0.340% 상태로 운항하다 붙잡혔다.
지난 2월 1일 전남 영암군에선 선박검사증서상 정원이 12명인 5000t급 화물선에 40명을 승선시켰다가 단속됐다. 지난 3월 9일 경기 화성시에선 해기사 면허가 없는 상태로 10t급 요트를 몰다가 적발된 사례가 발생했다.
해경청은 불법 증개축, 무면허·무등록 운항, 검사 미수검, 과적·과승 등이 지속적으로 적발되고 있어 하반기에도 해역 특성에 맞게 단속을 추진할 예정이다.
해경청 관계자는 “특별단속 기간이 끝난 이후에도 국민이 안심할 수 있는 바다를 만들 수 있도록 해양 종사자들의 지속적인 관심과 철저한 법규 준수를 당부드린다”고 전했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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