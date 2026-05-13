해경청, 해양안전 저해사범 특별단속서 492건 적발

해양경찰관이 음주운항을 단속하고 있다. 해경청 제공

해경청은 불법 증개축, 무면허·무등록 운항,

과적·과승 등이 지속적으로 적발되고 있어 하반기에도 해역 특성에 맞게 단속을 추진할 예정이다.