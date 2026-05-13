시사 전체기사

코스피 7400대로 밀려…장 초반 2%대 하락

입력:2026-05-13 09:32
공유하기
글자 크기 조정
13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·삼성전자 주가가 표시돼있다. 연합뉴스

미국 증시에서 반도체 관련 기술주가 약세를 보인 영향으로 13일 코스피가 장 초반 2% 넘게 하락하며 7400대로 밀렸다.

이날 오전 9시2분 현재 코스피는 전장보다 2.41% 내린 7458.67을 기록하고 있다. 지수는 전날보다 129.50포인트(1.69%) 하락한 7513.65로 출발한 뒤 낙폭을 키우며 약세를 이어가는 모습이다.

간밤 미국 증시에서 반도체주를 중심으로 투자심리가 위축되면서 국내 증시도 영향을 받은 것으로 풀이된다. 대형 기술주 전반에 대한 부담이 커지면서 장 초반부터 매도세가 우위를 보이고 있다.


코스닥지수도 동반 약세를 나타냈다. 같은 시각 코스닥지수는 전장 대비 0.96% 내린 1167.92를 기록 중이다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1163
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
8000 앞 고꾸라진 코스피… “국민 배당금” 김용범 탓일까, 아닐까
주왕산서 숨진 초등생 1차 검시 결과 “추락에 의한 손상”
BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도… 중국인 총책 송환
삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화
여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행
대검 ‘대북송금 수사’ 박상용 검사 ‘정직’ 징계 청구
“매물 추가로 나올 가능성” 기대… 전월세·외곽 집값 오를라 우려도
위기가구 비극 막는다… ‘생계급여 선제 지급’ 도입
국민일보 신문구독