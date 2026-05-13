코스피 7400대로 밀려…장 초반 2%대 하락
미국 증시에서 반도체 관련 기술주가 약세를 보인 영향으로 13일 코스피가 장 초반 2% 넘게 하락하며 7400대로 밀렸다.
이날 오전 9시2분 현재 코스피는 전장보다 2.41% 내린 7458.67을 기록하고 있다. 지수는 전날보다 129.50포인트(1.69%) 하락한 7513.65로 출발한 뒤 낙폭을 키우며 약세를 이어가는 모습이다.
간밤 미국 증시에서 반도체주를 중심으로 투자심리가 위축되면서 국내 증시도 영향을 받은 것으로 풀이된다. 대형 기술주 전반에 대한 부담이 커지면서 장 초반부터 매도세가 우위를 보이고 있다.
코스닥지수도 동반 약세를 나타냈다. 같은 시각 코스닥지수는 전장 대비 0.96% 내린 1167.92를 기록 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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