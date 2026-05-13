인천관광공사, 몽골 울란바타르서 의료관광 설명회 개최

인천의료관광 설명회 및 B2B 상담회. 인천관광공사 제공

설명회에는 몽골 현지의 주요 송출여행사와 발권대리점 25곳을 비롯해 구리와 금광산을 개발·가공하는 몽골 최대 광산 기업인 ‘오유톨고이’ 관계자 등 핵심 파트너 40여명이 참석해 인천 의료서비스에 대한 높은 관심을 보였다.

이 자리에선 인천 의료관광의 경쟁력을 높이고 몽골인 환자 맞춤형 신규 수요를 창출하기 위해 인천관광공사, 한국관광공사 울란바타르지사, 제주항공 울란바타르지점 간 ‘의료관광 특화상품 개발을 위한 3자 업무협약’이 체결됐다. 협약을 바탕으로 각 기관은 항공과 연계해 차별화된 의료관광 상품 개발과 공동 마케팅에 박차를 가할 예정이다.

방문단에는 팀메디컬인천 소속 유치의료기관들이 역대급 규모의 세일즈단을 꾸려 참가했다. 이들은 현지 바이어들과 총 152건의 B2B 상담을 진행하며 기관별 특화 진료 분야와 최첨단 의료 인프라를 소개하고 실질적인 외국인환자 유치를 위한 네트워킹을 강화했다.

또 현지 홍보 효과를 극대화하기 위해 몽골 주요 방송사인 ‘NTV’를 초청해 인천 의료관광의 우수성을 알리는 단독 인터뷰를 진행했다. 해당 내용은 현지 메인 뉴스로 송출돼 인천의 수준 높은 의료서비스를 몽골 전역에 적극 홍보했다.

몽골은 심뇌혈관, 암 등 중증 질환뿐만 아니라 최근 안과검진과 피부미용에 대한 수요가 급증하고 있는 핵심시장이다. 인천은 지리적 접근성과 팀메디컬인천의 민·관 협력 네트워크를 바탕으로 최적화된 맞춤형 의료서비스를 제공하고 있다.

다음 달부터는 인천관광공사 최초로 한국관광공사의 마이오피스 제도를 활용해 한국관광공사 울란바타르지사 사무실에 ‘인천의료관광 홍보사무소’를 상시 운영하며 현지 밀착 마케팅을 더욱 강화할 계획이다.

유지상 인천관광공사 사장은 “이번 설명회는 몽골 최대 광산기업인 오유톨고이와 국적항공사, 팀메디컬인천 유치의료기관이 함께 협력해 실질적인 신규 수요를 발굴하는데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 몽골 시장 특성에 맞춘 특화상품을 지속적으로 개발해 인천이 글로벌 의료관광 중심 도시로 확고히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.