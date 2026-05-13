엔씨 신작+해외 호황에… 영업익 2070%↑
매출 5574억원, 영업이익 1133억원
에프엔가이드 예상치 상회
엔씨가 신작 흥행과 해외 시장 호황에 힘입어 1분기 실적이 크게 개선됐다.
13일 엔씨는 올 1분기 연결기준 매출 5574억원, 영업이익 1133억원을 기록했다고 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 55%, 2070% 증가한 수치다.
직전 분기와 비교하면 38%, 3389% 상승했다. 영업이익률은 20%다.
2024년 연간, 2025년 3분기 적자를 기록했던 것을 감안하면 완연한 턴 어라운드라고 할 만한 결과다.
에프엔가이드 전망치인 매출 5244억원, 영업이익 946억원도 훌쩍 뛰어넘었다.
당기 순이익은 1524억원으로 전년 동기 대비 306% 증가했다. 전분기와 비교해선 흑자 전환했다.
지역별 매출 비중은 한국 58%, 아시아 27%, 북미·유럽 등 15%다. 전년 동기 35%였던 해외 매출 비중은 42%로 늘어나며 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
PC 게임 매출은 3184억원으로 역대 분기 최대 매출을 달성했다. 2025년 11월 출시한 ‘아이온2’ 매출의 온기 반영과 리니지 클래식의 흥행으로 전분기 대비 69%, 전년 동기 대비 210% 상승했따.
아이온2 매출은 1368억원, 리니지 클래식 매출은 835억원이다. 리니지 클래식은 출시 후 90일간(2월 11일~5월 11일) 누적 매출 1924억원을 기록했다.
모바일 게임 매출은 1828억원이다. 엔씨는 주요 모바일 게임 3종은 리니지 클래식 출시 이후에도 견고한 이용자 트래픽을 유지하고 있다고 설명했다. ‘리니지M’은 매출과 주요 지표 모두 전분기 대비 되려 성장했다.
모바일 캐주얼 매출은 355억원을 기록했다. 엔씨가 투자한 리후후와 스프링컴즈 매출이 이번 분기 처음으로 연결 실적에 반영됐다. 엔씨는 “사업 포트폴리오 다각화를 통한 지속 가능한 성장 모델을 확보했다”고 설명했다.
엔씨는 올해 하반기 북미, 남미, 유럽, 일본 등에 ‘아이온2’ 글로벌 서비스를 시작한다. MMO 택티컬 슈터 ‘신더시티’, 서브컬처 RPG ‘리밋 제로 브레이커스’, 팀 기반 3인칭 슈팅 게임 ‘타임 테이커즈’ 등 신규 지식재산권(IP)도 글로벌 테스트를 거쳐 순차적으로 선보일 계획이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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