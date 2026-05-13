자연·풍경·음식… 국내 체류 외국인 70% 국내여행
문체부·관광공사, 주한 외국인의 관광시장 실태조사 결과 발표
문화체육관광부와 한국관광공사는 국내 체류 외국인의 여행 현황을 담은 ‘주한 외국인 관광시장 실태조사’ 보고서를 13일 발간했다. 이번 실태조사는 대한민국 인구의 약 5%인 258만여 명인 주한 외국인을 새로운 관광 수요층으로 주목하고 체계적 분석을 통해 이를 관광 활성화 전략에 활용하기 위해 이뤄졌다.
국내 거주 외국인 1000명을 대상으로 조사한 결과 주한 외국인의 1년간(2024년 11월~2025년 10월) 당일 여행 경험률은 69.1%, 숙박 여행 경험률은 58.8%로 나타났다. 또 이들은 연평균 3.7회의 당일 여행과 2회의 숙박여행을 한 것으로 조사됐다. 여행 활동 중에는 ‘자연·풍경(85.7%)’과 ‘음식(64.2%)’을 즐기는 비율이 높았고, 93.8%가 개별 여행을 선택해 자기주도형 여행 성향이 뚜렷했다. 1인당 평균 여행 경비는 26만 6000원으로, 내수 경제에 실질적인 소비 기여를 하고 있는 것으로 확인됐다.
체류 자격에 따른 차이도 확인됐다. 전문 취업자는 숙박 여행 경험률(74.0%)과 평균 횟수(3.11회) 모두 가장 높았고, 유학생은 당일 여행 경험률이 79.1%로 가장 높게 나타났다. 지역별로는 당일여행의 경우 경기도(36.0%), 서울(30.8%), 부산(22.7%), 강원도(22.0%), 인천(16.6%)으로 수도권의 비중이 높은 반면, 숙박 여행시에는 강원도(27.7%), 부산(27.4%), 제주도(20.8%), 서울(16.1%), 경기도(11.8%) 등 비수도권 비중이 높았다.
향후 여행 의향도 높게 나타났다. 주한 외국인의 85.9%가 1년 이내 국내여행 계획이 있다고 답했으며, 계획 횟수는 연평균 4회에 달했다. 66.3%는 본국의 친구나 지인을 한국으로 초청할 의향이 있다고 응답해 주한 외국인을 통한 새로운 관광객 유치 가능성도 확인했다.
보고서에 관한 자세한 사항은 한국관광데이터랩(datalab.visitkorea.or.kr) 관광통계·실태조사에서 확인할 수 있다.
김성은 관광공사 관광AI데이터실장은 “주한 외국인은 거대한 국내여행 수요층이면서 동시에 전 세계에 한국의 매력을 전하는 앰버서더”라며 “이번 조사 결과를 바탕으로 체류 외국인 맞춤형 지역관광 콘텐츠 개발과 연계 마케팅을 고도화하겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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