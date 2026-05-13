세계 1위 셰플러, PGA챔피언십서 맷 피츠패트릭과 리벤지 매치

1~2라운드 저스틴 로즈와 한 조로 편성

RBC 헤리티지서 맷에게 연장전서 패배

매킬로이, LIV골프 욘 람과 한 조에 편성

오는 14일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크GC에서 열리는 PGA챔피언십 2연패 도전에 나서는 스코티 셰플러. 연합뉴스

미국프로골프(PGA)투어 시즌 두 번째 메이저대회 PGA챔피언십 2연패에 나서는 스코티 셰플러(미국)가 1~2라운드에서 맷 피츠패트릭 , 저스틴 로즈(이상 영국)와 동반 플레이를 한다.



13일(이하 한국시간) 발표된 조 편성에 따르면 셰플러는 피츠패트릭 , 로즈와 14일 (이하 현지시간)오후 2시 5분에 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크GC(파70) 1번 홀에서 1라운드를 시작한다.



피츠패트릭은 올 시즌 PGA투어에서 3승(발스파 챔피언십, RBC헤리티지, 취리히 클래식)을 거둬 카메론 영(미국), 셰플러에 이어 페덱스컵 랭킹 3위에 자리하고 있다.



특히 지난달 시즌 5번째 시그니처 RBC 헤리티지에서는 연장전에서 셰플러를 제압하고 우승 트로피를 들어 올렸다.



2016년 리우데자네이루 올림픽 금메달리스트인 로즈로 지난 1월 파머스 인슈어런스 오픈에서 우승, PGA 투어 통산 13승을 기록했을 정도로 상승세다. 마스터스에서도 우승 경쟁을 펼치다 3위에 입상했다.







올 시즌 페덱스컵 랭킹 7위에 자리하고 있는 김시우는 오전 8시 7분 10번 홀에서, 임성재는 오후 12시 32분 10번 홀에서, 양용은은 오전 7시 29분 1번 홀에서 1라운드를 시작한다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국프로골프(PGA)투어 시즌 두 번째 메이저대회 PGA챔피언십 2연패에 나서는 스코티 셰플러(미국)가 1~2라운드에서 맷 피츠패트릭 , 저스틴 로즈(이상 영국)와 동반 플레이를 한다.13일(이하 한국시간) 발표된 조 편성에 따르면 셰플러는 피츠패트릭 , 로즈와 14일 (이하 현지시간)오후 2시 5분에 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크GC(파70) 1번 홀에서 1라운드를 시작한다.피츠패트릭은 올 시즌 PGA투어에서 3승(발스파 챔피언십, RBC헤리티지, 취리히 클래식)을 거둬 카메론 영(미국), 셰플러에 이어 페덱스컵 랭킹 3위에 자리하고 있다.특히 지난달 시즌 5번째 시그니처 RBC 헤리티지에서는 연장전에서 셰플러를 제압하고 우승 트로피를 들어 올렸다.2016년 리우데자네이루 올림픽 금메달리스트인 로즈로 지난 1월 파머스 인슈어런스 오픈에서 우승, PGA 투어 통산 13승을 기록했을 정도로 상승세다. 마스터스에서도 우승 경쟁을 펼치다 3위에 입상했다.세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 LIV골프에서 활동중인 욘 람(스페인), 조던 스피스(미국)와 오전 8시 40분 10번 홀에서 출발한다. 매킬로이는 지난달 시즌 첫 메이저대회인 마스터스 토너먼트에 이어 2연속 메이저 대회 우승에 도전한다.올 시즌 페덱스컵 랭킹 7위에 자리하고 있는 김시우는 오전 8시 7분 10번 홀에서, 임성재는 오후 12시 32분 10번 홀에서, 양용은은 오전 7시 29분 1번 홀에서 1라운드를 시작한다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지