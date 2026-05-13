산업용 헴프…“경북 북부권 지역경제의 판을 바꾼다”
국산 품종 개발부터 완제 의약품 제조까지…전주기 가치 사슬 구축
150억원 제조 시설 구축, 국가 공모 사업 선정…바이오 산업 영토 확장
경북도는 안동을 중심으로 한 북부권이 과거 ‘삼베’를 생산하던 전통농업 방식의 대마 산업 틀에서 벗어나 미래 고부가 가치 바이오소재 산업인 ‘산업용 헴프(HEMP)’의 중심지로 도약하고 있다고 13일 밝혔다.
성분학적으로 환각 성분이 매우 낮아(THC 0.3 미만) 의료용이나 식품 및 화장품 등 산업적 활용이 가능한 대마를 ‘헴프’라고 한다.
북부권은 지난 2020년 중소벤처기업부 규제자유특구로 지정된 이후, 엄격한 관리 체계 속에서 헴프의 유용한 성분인 CBD(칸나비디올)을 활용한 의약품 소재 개발에 매진해 왔다.
그 결과 북부권은 스마트팜을 활용한 표준 재배 기술을 확보하고 글로벌 경쟁력이 있는 원료 추출, 블록체인 기반 헴프 재배, 운반, 보관과 폐기 전 과정의 안전관리 실증을 완료했다. 현재는 기업투자를 통한 원료의약품 수출을 목표로 사업을 이어가고 있다.
주목할 점은 올해 경북도가 중소벤처기업부 신규 규제자유특구 공모에 ‘헴프 미량 칸나비노이드 성분 실증 특례’를 신청했고 적정성 검토에서 ‘적정’ 평가를 받아 6월에 신규 특구 지정 최종 절차를 앞두고 있다는 점이다. 이를 통해 헴프 성분 활용 범위가 더욱 넓어질 전망이다.
또 지난 3월에는 농림축산식품부 주관 ‘2026년도 농생명자원기반 국가필수의약품 원료공급망 대응기술개발사업-칸나비디올(CBD) 원료의약품 플랫폼 개발 및 원료 재배 기술 개발 과제’ 공모에서 경북 산업용 헴프 특구 기업 컨소시엄이 최종 선정됐다.
이번 선정 과제는 총사업비 57억원 규모로 경북 산업용 헴프 산업의 기술 경쟁력과 국가필수의약품 원료공급망 대응 역량을 입증한 성과로 평가받았다. 이를 통해 수입 의존도가 높은 의약품 원료의 국산화 가능성을 높이고 안정적인 원료 공급 기반을 마련해 국가 보건의료 산업 경쟁력 강화에도 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.
경북도는 그간의 성과를 바탕으로 미래 고부가 가치 헴프 산업 육성에 더욱 박차를 가할 계획이다. 국산 헴프 신품종 개발부터 대규모 재배단지, 원료의약품 GMP 제조시설, 완제의약품 CDMO 제조시설, 안전관리 및 산업지원 총괄 기구까지 의료용 헴프 산업의 전주기 기반시설을 경북에 집약한다는 전략이다.
헴프 산업 전주기 가치사슬의 중심에는 국내 유일의 헴프 원료의약품 GMP 제조시설이 있다. 경북 산업용 헴프 규제자유특구 대표 기업인 ㈜네오켄바이오가 CBD 원료의약품 제조시설 구축에 총사업비 150억원을 투자해 지난해 12월 기공식을 열었으며 2027년 가동을 목표로 건설 중이다.
이 시설은 경북에서 재배된 헴프에서 의약품 성분을 추출·제조할 수 있는 핵심 기반이다. 경북도는 원료의약품 GMP 제조시설이 본격 가동되면 원료의약품 생산에서 완제 의약품 제조 단계로 이어지는 연결고리가 마련돼 의료용 헴프 전주기 가치사슬 완성에 있어서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
경북도는 지금까지 구축된 산업 체계를 디딤돌 삼아 경북 북부권을 헴프 산업의 거점으로 만들기 위해 전·후방 산업 기반 시설 구축에도 나선다.
의약품 제조용 헴프 GACP 스마트팜 대규모 재배단지 구축 사업을 국비 건의 중이며 헴프 완제의약품 CDMO 제조시설 구축 사업은 지역 활성화 펀드 등을 활용해 추진할 계획이다.
GACP 스마트팜 재배단지는 의약품 제조에 적합한 품질의 원료를 안정적으로 생산하기 위한 토대이며 완제의약품 CDMO 제조시설은 원료 생산을 넘어 완제품 제조까지 경북 안에 집약하는 고부가가치 창출의 핵심 시설이다.
국민 안전을 위한 관리 체계도 강화한다. 경북도가 추진하는 헴프 산업은 의약품 개발과 제조를 위한 것이지만, 그 활용 원료의 특성상 철저한 안전관리를 전제로 추진된다.
경북도는 본격적인 산업화에 앞서 제조물의 불법 유출과 오남용을 원천 차단하기 위해 전주기 이력관리 시스템을 한층 고도화하고 안전관리와 산업 지원 기능을 통합한 관리 센터를 구축할 계획이다.
경북 헴프특구는 발 빠른 실증 착수, 역외기업 18개사 이전, 72명의 신규 고용창출, 지역 대학 헴프학과 신설 등의 경제적 성과를 거둬 2022년도에 ‘우수특구’로 선정됐으며 추가 사업비 77억원을 확보하기도 했다.
2024년에는 식품의약품안전처의 수용에 따라 실증특례 단계에서 임시허가 단계로 전환했다. 이후에는 의약품 제조와 수출을 추진해 ‘마약류관리법’상 헴프를 의약품 원료로 활용할 수 있도록 법령 정비도 중앙부처와 적극 협의해 나갈 예정이다.
양금희 경북도 경제부지사는 “의료용 헴프 산업은 북부권에 우수한 바이오·제약 기업들을 유치하고 고소득 일자리를 안겨줄 미래 성장 엔진”이라며 “철저한 안전관리를 바탕으로 도민들이 피부로 느낄 수 있는 실질적인 성과를 반드시 만들어 내겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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