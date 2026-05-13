안규백 국방장관 “호르무즈 해협 단계적 기여 검토…美에 입장 전달”

안규백 국방부 장관이 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 기자간담회를 하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

어쨌든 우리 입장에선 조기에 전작권을 전환하겠다는 생각을 확고히 갖고 있기 때문에 그 부분에 대해선 추호도 흔들림이 없다”고 강조했다.