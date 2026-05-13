안규백 국방장관 “호르무즈 해협 단계적 기여 검토…美에 입장 전달”
안규백 국방부 장관은 12일(현지시간) 한국이 호르무즈 해협 통항 정상화와 관련해 단계적 기여 방안을 검토하겠다는 입장을 미국 측에 전달했다고 밝혔다.
미국을 방문 중인 안 장관은 이날 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 열린 특파원 간담회에서 호르무즈 해협 통항과 관련해 “기본적으로 우리가 국제사회의 책임 있는 일원으로서 참여는 하겠다, 단계적으로 기여하는 방안을 검토하겠다, 이 정도 수준까지 (미국에) 얘기했다”고 말했다. 안 장관은 단계적 기여와 관련해 지지 표명이나 인력 파견, 정보 공유, 군사적 자산 지원 등을 언급했다고 소개했다. 그는 “구체적으로 우리 군의 참여 확대 이런 부분에 대해선 이야기를 깊게 한 바는 없다”며 “그것도 우리 국내법 절차에 따라 해야 할 사항도 있다”고 설명했다.
안 장관은 이날 조건에 기초한 전시작전통제권(전작권) 전환에 대해 전날 회담한 피트 헤그세스 미국 국방장관도 공감을 표시했다고 전했다. 안 장관은 “한국 주도의 한반도 방위를 실현하기 위한 국방비 증액, 핵심 군사역량 확보 등을 설명했다”며 “전작권 전환, 핵추진잠수함 건조 추진 등 주요 동맹현안에 대해서도 허심탄회하게 논의한 뜻깊은 시간이었다”고 설명했다. 그러면서 “어쨌든 우리 입장에선 조기에 전작권을 전환하겠다는 생각을 확고히 갖고 있기 때문에 그 부분에 대해선 추호도 흔들림이 없다”고 강조했다.
안 장관은 한·미 정상이 동의한 한국의 핵추진잠수함 건조 추진과 관련해서도 “안보 사안은 경제 문제와 다른 트랙에서 접근해야 한다고 생각한다”고 말했다. 안 장관은 헤그세스 장관과의 회담에서 주한미군 감축이나 주한미군의 전략적 유연성과 관련해서는 전혀 논의된 바 없다고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사