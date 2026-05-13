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안규백 국방장관 “호르무즈 해협 단계적 기여 검토…美에 입장 전달”

입력:2026-05-13 07:10
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안규백 국방부 장관이 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 기자간담회를 하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

안규백 국방부 장관은 12일(현지시간) 한국이 호르무즈 해협 통항 정상화와 관련해 단계적 기여 방안을 검토하겠다는 입장을 미국 측에 전달했다고 밝혔다.

미국을 방문 중인 안 장관은 이날 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 열린 특파원 간담회에서 호르무즈 해협 통항과 관련해 “기본적으로 우리가 국제사회의 책임 있는 일원으로서 참여는 하겠다, 단계적으로 기여하는 방안을 검토하겠다, 이 정도 수준까지 (미국에) 얘기했다”고 말했다. 안 장관은 단계적 기여와 관련해 지지 표명이나 인력 파견, 정보 공유, 군사적 자산 지원 등을 언급했다고 소개했다. 그는 “구체적으로 우리 군의 참여 확대 이런 부분에 대해선 이야기를 깊게 한 바는 없다”며 “그것도 우리 국내법 절차에 따라 해야 할 사항도 있다”고 설명했다.

안 장관은 이날 조건에 기초한 전시작전통제권(전작권) 전환에 대해 전날 회담한 피트 헤그세스 미국 국방장관도 공감을 표시했다고 전했다. 안 장관은 “한국 주도의 한반도 방위를 실현하기 위한 국방비 증액, 핵심 군사역량 확보 등을 설명했다”며 “전작권 전환, 핵추진잠수함 건조 추진 등 주요 동맹현안에 대해서도 허심탄회하게 논의한 뜻깊은 시간이었다”고 설명했다. 그러면서 “어쨌든 우리 입장에선 조기에 전작권을 전환하겠다는 생각을 확고히 갖고 있기 때문에 그 부분에 대해선 추호도 흔들림이 없다”고 강조했다.


안 장관은 한·미 정상이 동의한 한국의 핵추진잠수함 건조 추진과 관련해서도 “안보 사안은 경제 문제와 다른 트랙에서 접근해야 한다고 생각한다”고 말했다. 안 장관은 헤그세스 장관과의 회담에서 주한미군 감축이나 주한미군의 전략적 유연성과 관련해서는 전혀 논의된 바 없다고 전했다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

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