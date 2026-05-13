사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산

25세 이탈리아 남성 격리 중 병원 이송… 생체 샘플 분석

같은 항공기에 탔던 25세 이탈리아 남성이 격리 중 바이러스 감염 증상을 보여 병원으로 이송됐다.

지난 11일(현지시간) 스페인 테네리페 섬 그라나디야 데 아보나 항구에서 크루즈선 MV 혼디우스호에서 내린 관광객들이 부두에서 이동을 기다리고 있다. 로이터연합

지난 6일(현지시간) 한타바이러스 감염 의심환자(오른쪽에서 두 번째)가 네덜란드 암스테르담 스히폴 공항에 후송된 뒤 앰뷸런스로 갈아타고 있다. AP연합