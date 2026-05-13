베이징 가는 트럼프 “시진핑과 이란에 대해 긴 대화할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스합동기지에서 중국을 향하는 에어포스원에 탑승하며 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

솔직히 말하면 이란이 논의 대상 중 하나라고는 하지 않겠다”며 “이란은 우리가 잘 관리하고 있고 우리가 합의를 하거나 그들이 말살당할 것”이라고 덧붙였다. 미·중 정상회담에서 이란 전쟁이 의제가 될 경우 미국의 협상력이 약화할 수 있다는 인식을 드러낸 것으로 해석된다.

정상회담과 톈탄 공원 참관, 국빈 만찬 등 최소 6개 일정을 함께 한다.