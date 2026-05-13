베이징 가는 트럼프 “시진핑과 이란에 대해 긴 대화할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 미·중 정상회담을 위해 중국 베이징으로 떠나며 시진핑 중국 국가주석과 무역과 이란 전쟁 등 여러 사안을 논의하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 오후 백악관에서 중국으로 출발하기 전 취재진에 “(시 주석과) 논의할 것이 많다”며 “무엇보다 무역이 (논의 대상이) 될 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련해 시 주석에게 전하고 싶은 메시지가 무엇이냐는 질문에는 “우리는 그것에 대해 긴 대화를 할 것”이라며 “그는 내 친구고 좋은 일이 많이 일어날 것”이라고 설명했다.
트럼프는 그러나 잠시 뒤엔 “솔직히 말하면 이란이 논의 대상 중 하나라고는 하지 않겠다”며 “이란은 우리가 잘 관리하고 있고 우리가 합의를 하거나 그들이 말살당할 것”이라고 덧붙였다. 미·중 정상회담에서 이란 전쟁이 의제가 될 경우 미국의 협상력이 약화할 수 있다는 인식을 드러낸 것으로 해석된다.
트럼프는 이란을 향해 “메시지는 매우 간단하다. 이란은 핵무기를 가질 수 없으며 결코 갖지 못할 것”이라고 했다.
트럼프는 중국 시간으로 13일 밤 베이징에 도착해 2박 3일간의 방중 일정을 시작한다. 미·중 정상 회담은 14일 오전 10시에 예정돼 있다. 양 정상의 대면은 지난해 10월 말 한국 부산 정상회담 이후 약 6개월 만이다. 베이징 회담은 트럼프 대통령 1기 시절인 2017년 11월 이후 약 9년 만이다. 트럼프와 시 주석은 정상회담과 톈탄 공원 참관, 국빈 만찬 등 최소 6개 일정을 함께 한다.
트럼프가 탑승한 에어포스원(대통령 전용기)은 이날 오후 2시 36분에 앤드루스 합동 기지에 이륙했다. 이날 트럼프 전용기에는 마코 루비오 국무장관과 피트 헤그세스 국방장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 제임스 블레어 백악관 부비서실장 등이 함께 탑승했다. 트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프 부부도 동행했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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