관세보다 무서운 휘발유 가격…美 소비자 물가 상승률 3년 만에 최고치

중국 베이징을 방문하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 백악관 남쪽 잔디로 걸어 나오고 있다. 연합뉴스

에너지 상품은 한 달 새 5.6%가 올랐고 휘발유와 연료유도 각각 5.4%, 5.8% 상승했다. 에너지 가격이 전월 대비 물가 상승분의 40% 이상을 차지했다.

에너지 상품과 휘발유, 연료유의 연간 상승률은 각각 29.2%, 28.4%, 54.3%에 이른다.