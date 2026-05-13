[속보] 삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화
삼성전자 노사의 17시간에 걸친 ‘최후 담판’이 결국 빈손으로 끝났다. 노사는 오는 21일 총파업을 앞두고 3일간 벼랑 끝 협상을 벌였지만 성과급 산정 방식에 대한 간극을 끝내 좁히지 못했다. 이로써 삼성전자는 반도체 부문(DS)이 주도하는 창사 이래 최대 규모 파업을 직면할 가능성이 커졌다.
삼성전자 노사는 12~13일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 회의를 진행했으나 결국 합의안 도출에 실패했다. 전날 1차 회의에서 11시간 넘는 마라톤 협상을 벌였고, 2차 회의도 자정을 넘겨가며 17시간에 걸친 회의를 진행했지만 접점을 찾지 못했다. 중노위가 제시한 조정안에도 노조는 고개를 저었다.
노조 측 대표인 초기업노조 삼성전자지부의 최승호 위원장은 “요청 후 12시간 만에 받은 조정안은 성과급의 투명화, 제도화 등 노조 요구가 하나도 반영되지 않았고 오히려 퇴보했다”고 밝혔다.
사후조정은 법적으로 기한이 정해져 있지 않아 노사가 합의하면 기간 연장도 가능하지만 최 위원장은 “추가 조정은 오늘로 끝났다. 총파업 전 사측과 협상은 이제 생각하지 않는다”고 일축했다.
최대 쟁점은 성과급 산정 방식이었다. 노조 측은 ‘영업이익의 15%’를 성과급 재원으로 고정하고 현재 연봉의 50%로 제한된 성과급 상한 역시 영구 폐지해야 한다는 입장을 고수했다. 반면 사측은 기존 초과이익성과급(OPI) 체계를 유지하면서 호실적 시 특별보상을 추가 지급하는 유연한 방식을 제안했다. 경영 환경 변화에 탄력적으로 대응하고 미래 투자 재원 확보 차원에서 이익의 특정 비율을 무조건 성과급으로 나눠달라는 주장은 수용하기 어렵다는 논리다.
조정안에는 기존 초과이익성과급(OPI) 체계 유지, 매출 영업이익이 국내 1위인 경우에만 지급되는 반도체부문 특별경영성과급 등 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 최 위원장은 노측이 요구한 OPI 주식보상제도는 조정안에 담기지 않았다고 밝혔다.
협상 결렬을 선언한 노조는 기존 방침대로 총파업 준비에 돌입할 것으로 보인다. 지난 3월 3일 중노위의 조정 중지 결정으로 이미 합법적인 쟁의권을 확보한 노조는 오는 21일부터 18일간 총파업에 돌입한다고 예고한 상태다.
업계는 교섭을 주도한 초기업노조가 반도체 부문(DS) 조합원 중심으로 이뤄져있는 만큼 생산 차질 등 파업의 여파가 상당할 거라고 우려하고 있다. 현재 파업 참여 의사를 밝힌 초기업노조의 반도체(DS) 부문 소속 조합원은 전체 임직원(7만7000여명)의 과반인 4만명을 넘어섰다.
글로벌 투자은행 JP모건은 총파업이 현실화될 경우 삼성전자의 연간 영업이익이 40조원 이상 줄어들 수 있다고 분석했다. 반도체 협력사 1700여곳의 연쇄 피해와 수출·증시 충격이 불가피하고, 글로벌 반도체 공급망 전반에 타격을 줄 것이란 전망도 나온다.
다만 법원의 판단이 파업의 향방을 가를 마지막 변수가 될 수 있다. 수원지법은 사측이 지난달 신청한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청에 대해 13일 2차 심문 기일을 연다. 파업 개시 전에는 결론을 낸다는 방침인데, 법원이 가처분 신청을 받아들일 경우 파업의 실질적인 규모와 방식에도 영향을 미칠 것으로 보인다.
박상은 기자, 세종=황민혁 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사