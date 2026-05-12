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美국방부 “이란戰에 현재까지 43조원 지출”

입력:2026-05-12 23:55
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피트 헤그세스 미국 국방장관이 29일(현지시간) 2027회계연도 국방 예산을 심의하는 연방하원 군사위원회 청문회에 증인으로 나와 격양된 표정으로 답하고 있다. UPI연합뉴스

미국이 지난 2월 28일 개시한 이란 전쟁에서 현재까지 약 43조원을 지출한 것으로 전해졌다.

제이 허스트 미 국방부(전쟁부) 회계감사관(차관)은 12일(현지시간)까지 미 연방 하원 세출위원회 국방소위의 예산 청문회에서 현재까지 지출한 비용이 290억달러(약 43조원)라고 밝혔다.

허스트 감사관은 지난달 29일 하원 군사위 청문회에서는 전쟁 비용 추산치를 250억 달러로 밝힌 바 있는데, 2주가 지난 시점에서 40억 달러(약 6조원)가 늘어난 것이다.


허스트 감사관은 이날 증언에서 “합동참모본부와 회계감사팀이 지속해서 추산치를 검토한 결과 현재 290억 달러에 가깝다고 보고 있다”고 말했다.

그는 “장비 수리 및 교체에 든 업데이트된 비용과 전구에 병력을 유지하는 데 들어가는 일반적 운영 비용 때문”이라고 비용 증가 배경을 설명했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr


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