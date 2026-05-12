경기도, 수원시와 첨단산업 유망기업 유치 ‘맞손’
경기도는 12일 수원시청 상황실에서 ‘경기도–수원시 투자유치 전략합동회의’를 열고 서수원권에 추진 중인 수원 경제자유구역과 연계한 첨단산업 클러스터 조성 및 전략적 투자유치 협력방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 회의는 ‘2026년 현장중심 투자유치 IR 및 컨설팅’ 사업의 하나다.
경기도와 시·군이 지역 여건에 맞는 투자유치 전략을 공동으로 수립하고 이를 실질적인 성과로 연결하기 위한 협업 체계를 강화하는 차원이다.
이에 따라 회의에서는 첨단과학연구도시 조성을 위한 경제자유구역 지정 추진, 탑동 이노베이션밸리 조성사업, 수원 R&D 사이언스파크 조성사업을 중심으로 한 기업 투자유치 활성화 방안 등이 중점적으로 논의됐다.
수원시는 권선구 구운동, 탑동 일원 약 330만㎡ 규모 부지를 ‘R&D 기반 첨단산업 거점’으로 조성하기 위해 경제자유구역 지정을 추진하고 있다.
오는 6월 경기도에 개발계획안을 제출한 뒤 산업통상자원부의 심의를 거쳐 11월 최종 지정이 목표다.
이날 수원시의 핵심사업인 탑동 이노베이션밸리 및 수원 R&D 사이언스파크를 중심으로 한 앵커기업 유치 전략도 논의됐다. 탑동 이노베이션밸리는 첨단업무복합단지로, 수원 R&D 사이언스파크는 대학 연계형 글로벌 연구개발 허브로 각각 조성될 예정이다.
경기도는 이번 전략합동회의 결과를 바탕으로 반도체·인공지능(AI)·바이오 등 첨단산업 분야 국내외 유망기업 유치를 위해 수원시와 함께 잠재 투자기업과의 협의를 지속해 나갈 계획이다.
도는 2022년부터 추진한 ‘현장중심 투자유치 IR 및 컨설팅’으로 남양주시, 안성시 등 4개 지역에 카카오, 현대자동차를 비롯한 5개 핵심 앵커기업 등 총 4조 6000억원 규모의 투자유치를 이룬 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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