자본시장법 개정안 소위 통과…합병가액 ‘공정가치’로 산정

현행 합병가액 ‘주가’로 산정…불공정 합병가액 산정시 일반주주 피해 지적

두산밥캣, 삼성물산 등 합병 과정에서 지적되어온 구조

합병가액에 자산 가치, 미래 수익 가치 등 종합적으로 반영

박상혁 정무위원회 법안제1소위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위 법안소위 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

소액주주의 권익을 보호하기 위해 기업 인수합병(M&A)시 합병가액을 ‘주가’가 아닌 ‘공정가치’로 정하게끔 하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정안이 12일 국회 소위 문턱을 넘었다.



국회 정무위원회는 이날 국회에서 법안심사제1소위원회를 열어 이런 내용이 담긴 자본시장법 개정안을 처리했다. 해당 자본시장법 개정안의 입법 취지는 합병가액이 불공정하게 결정돼 투자자가 손해를 입는 상황을 방지하기 위함이다. 김현정 더불어민주당 의원은 개정안의 제안 이유로 “최근 두산밥캣과 두산로보틱스간 포괄적 주식교환 과정이 주가를 기준으로 하도록 한 현행법을 최대치까지 악용했다는 지적이 제기되고 있다”고 적시했다.



영업이익 1조원대로 두산그룹 내 ‘캐시카우’로 불리는 두산밥캣은 2024년 두산그룹 적자 계열사인 두산로보틱스와의 포괄적 주식교환 과정에서 불리한 비율로 합병이 추진된 바 있다. 당시 밥캣의 주가가 4만원대, 로보틱스가 8만원대였다.



현행법상 상장법인간 합병시 합병가액은 특정 시점의 주식가격을 가중평균해 산정한다. 이에 최종 합병 비율은 밥캣 1주당 로보틱스 0.63주 비율로 합병이 결정됐다. 알짜 회사의 주식을 적자 기업 주식으로 교환해야 하는 밥캣 주주들은 “두산그룹과 특정 대주주에게만 유리한 것 아니냐”며 즉시 반발했다.



결국 합병은 무산됐다. 그러나 해당 합병은 과거 비슷한 이유로 문제가 제기됐던 삼성물산과 제일모직 합병, 동원산업과 동원엔터프라이즈 합병 과정과 동일한 구조로 진행됐다는 지적을 받아왔다. 이에 정치권은 이같은 합병 과정에서 소액·일반 주주들의 이익을 보호하자는 차원에서 유사한 취지의 자본시장법 개정안을 앞다퉈 발의했다. 민주당 한정애·김현정 의원 등과 정무위원장인 윤한홍 국민의힘 의원도 공정가액으로 합병가액을 산정하는 내용의 자본시장법 개정안을 발의했다.







소위는 보이스피싱 범죄에 대응하는 ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안’(통신사기피해환급법)도 의결했다. 보이스피싱 등 전기통신금융 사기 범죄를 저지른 자가 동일 사건에 관한 타인의 범죄를 규명하는 증언이나 그 밖의 자료 제출 행위를 하면 형을 깎아주는 ‘리니언시 제도’(사법협조자 형벌감면제도) 도입이 핵심이다.



정무위는 14일 오후 전체회의를 열어 이날 통과된 법안들을 여야 합의로 처리할 예정이다. 이재명 대통령의 금융분야 대선 공약이었던 ’서민금융안정기금’ 신설 내용을 담은 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(서민금융지원법)은 이날 의결이 보류됐다. 인공지능(AI) 기술 개발을 위해 개인정보 처리상 특례를 두는 내용의 개인정보보호법 개정안도 14일 오전 법안소위를 추가로 열어 논의를 이어가기로 했다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 701 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 소액주주의 권익을 보호하기 위해 기업 인수합병(M&A)시 합병가액을 ‘주가’가 아닌 ‘공정가치’로 정하게끔 하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정안이 12일 국회 소위 문턱을 넘었다.국회 정무위원회는 이날 국회에서 법안심사제1소위원회를 열어 이런 내용이 담긴 자본시장법 개정안을 처리했다. 해당 자본시장법 개정안의 입법 취지는 합병가액이 불공정하게 결정돼 투자자가 손해를 입는 상황을 방지하기 위함이다. 김현정 더불어민주당 의원은 개정안의 제안 이유로 “최근 두산밥캣과 두산로보틱스간 포괄적 주식교환 과정이 주가를 기준으로 하도록 한 현행법을 최대치까지 악용했다는 지적이 제기되고 있다”고 적시했다.영업이익 1조원대로 두산그룹 내 ‘캐시카우’로 불리는 두산밥캣은 2024년 두산그룹 적자 계열사인 두산로보틱스와의 포괄적 주식교환 과정에서 불리한 비율로 합병이 추진된 바 있다. 당시 밥캣의 주가가 4만원대, 로보틱스가 8만원대였다.현행법상 상장법인간 합병시 합병가액은 특정 시점의 주식가격을 가중평균해 산정한다. 이에 최종 합병 비율은 밥캣 1주당 로보틱스 0.63주 비율로 합병이 결정됐다. 알짜 회사의 주식을 적자 기업 주식으로 교환해야 하는 밥캣 주주들은 “두산그룹과 특정 대주주에게만 유리한 것 아니냐”며 즉시 반발했다.결국 합병은 무산됐다. 그러나 해당 합병은 과거 비슷한 이유로 문제가 제기됐던 삼성물산과 제일모직 합병, 동원산업과 동원엔터프라이즈 합병 과정과 동일한 구조로 진행됐다는 지적을 받아왔다. 이에 정치권은 이같은 합병 과정에서 소액·일반 주주들의 이익을 보호하자는 차원에서 유사한 취지의 자본시장법 개정안을 앞다퉈 발의했다. 민주당 한정애·김현정 의원 등과 정무위원장인 윤한홍 국민의힘 의원도 공정가액으로 합병가액을 산정하는 내용의 자본시장법 개정안을 발의했다.개정안은 소위 회의 과정에서 여당 내 반발에 부딪히기도 했다. 지난달 2일 소위는 이미 한 차례 해당 법안을 심사했다. 당시 유동수 민주당 의원은 “(이 법은)상장사의 시가를 흔드는 것”이라며 “이런 법이 나왔다는 건 억지로 주가를 누르는 시장질서 교란행위를 금융감독이 충분히 감독하지 않았기 때문에 발생한 것”이라고 지적했다. 주가에 이미 미래 수익가치가 반영됐기에 금융당국이 제대로 감독하면 될 일이라는 취지다. 박범계 의원 또한 M&A 시장이 위축될 수 있다는 취지로 반대 의견을 피력했다.소위는 보이스피싱 범죄에 대응하는 ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안’(통신사기피해환급법)도 의결했다. 보이스피싱 등 전기통신금융 사기 범죄를 저지른 자가 동일 사건에 관한 타인의 범죄를 규명하는 증언이나 그 밖의 자료 제출 행위를 하면 형을 깎아주는 ‘리니언시 제도’(사법협조자 형벌감면제도) 도입이 핵심이다.정무위는 14일 오후 전체회의를 열어 이날 통과된 법안들을 여야 합의로 처리할 예정이다. 이재명 대통령의 금융분야 대선 공약이었던 ’서민금융안정기금’ 신설 내용을 담은 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(서민금융지원법)은 이날 의결이 보류됐다. 인공지능(AI) 기술 개발을 위해 개인정보 처리상 특례를 두는 내용의 개인정보보호법 개정안도 14일 오전 법안소위를 추가로 열어 논의를 이어가기로 했다.한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지