신상진 “성남을 대한민국 최고 AI·반도체 혁신도시로”
신상진 경기도 성남시장 후보(국민의힘)가 “성남을 대한민국 최고의 인공지능(AI)·반도체 혁신도시로 만들겠다”고 말했다.
신상진 후보는 12일 판교와 야탑, 오리, 성남위례를 연결하는 ‘성남 다이아몬드형 산업벨트 완성 프로젝트’ 발표를 통해 “성남의 동서남북을 연결하는 첨단산업 축 위에 AI와 반도체 팹리스, 미래전략산업과 글로벌 연구개발 거점을 유기적으로 연결하겠다”며 이같이 밝혔다.
신 후보는 “그 마지막 핵심 퍼즐은 오리역 제4테크노밸리”라며 “오리역 개발은 단순한 역세권 개발이 아니라 대한민국 AI 산업과 반도체 산업의 미래를 결정할 국가 전략 프로젝트”라고 강조했다.
최근 성남시는 오리역 제4테크노밸리 사업 방식을 당초 검토됐던 ‘도시혁신구역 방식’에서 시장 직권으로 직접 추진 가능한 ‘지구단위계획 변경’ 방식으로 방향을 전환한 바 있다.
신 후보는 “이 일대가 용적률 800% 수준의 초고밀도 첨단산업단지로 개발되면 판교를 뛰어넘는 새로운 혁신 생태계가 형성될 것”이라며 “관련 용역 및 산업 분석 결과에 따르면 제4테크노밸리 단일 권역에서만 최대 8만명 규모의 첨단 일자리와 연간 최대 180조원 규모의 경제효과가 창출될 것”이라고 전망했다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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