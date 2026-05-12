김병욱 “‘소확행’ 공약들 모여 더 큰 성남 만들 것”
김병욱 경기도 성남시장 후보(더불어민주당)가 “시민의 하루를 바꾸는 작은 행복(소확행) 공약들이 모여 더 큰 성남을 만들 것”이라고 말했다.
김병욱 후보는 12일 ‘우리동네 보물창고(성남 공유아지트)’ 공약 발표를 통해 “준비물 없이 가볍게 집을 나서도 언제든 운동하고 휴식할 수 있는 도시를 만들겠다”며 이같이 밝혔다.
시민들이 무거운 짐 없이 가볍게 공원과 탄천을 즐길 수 있도록 시민들이 즐겨 찾는 중앙공원, 율동공원, 남한산성공원, 대원공원, 탄천 등 총 5개 거점에 QR 기반의 스마트 공유 플랫폼을 조성하겠다는 구상이다.
보물창고에는 축구공, 배드민턴 등 스포츠 용품부터 돗자리, 캠핑 의자 등 다양한 피크닉 용품이 비치된다. 전용 앱을 통해 누구나 쉽게 대여할 수 있어 물품 구매 비용을 아끼고 쓰레기 발생을 줄이는 ‘자원 순환’ 효과도 기대된다.
또 시설 관리를 전담할 ‘아지트 매니저’로 지역 어르신과 청년들을 채용해 일자리 창출과 세대 간 공동체 참여를 동시에 이끌어낼 계획이다.
이들 5개 거점에는 총 10억여 원이 투입돼 태양광 에너지를 활용하며 전기자전거·킥보드 충전 기능까지 갖춘 친환경 생활 거점으로 만들어진다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사