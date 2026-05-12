김병욱 “‘소확행’ 공약들 모여 더 큰 성남 만들 것”

시민들이 즐겨 찾는 중앙공원, 율동공원, 남한산성공원, 대원공원, 탄천 등 총 5개 거점에 QR 기반의 스마트 공유 플랫폼을 조성하겠다는 구상이다.

이들 5개 거점에는

태양광 에너지를 활용하며 전기자전거·킥보드 충전 기능까지 갖춘 친환경 생활 거점으로 만들어진다.