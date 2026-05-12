최태원 동거인 김희영, 허위사실 유포 사이버렉카 상대 승소
청구한 3000만원 중 2000만원 인정
최태원 SK그룹 회장의 동거인 김희영 티앤씨재단 이사가 자신을 비방한 유튜버에 대해 제기한 소송에서 승소했다.
12일 법조계에 따르면 서울서부지법 민사6단독 이정훈 판사는 지난달 21일 김 이사가 유튜브 채널 운영자 A씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 김 이사 측에 일부 승소 판결했다. 법원은 김 이사가 청구한 3000만원 중 2000만원을 A씨가 손해배상해야 한다고 판단했다.
6만명의 구독자를 보유했던 A씨는 2024년 8월 김 이사 본인과 모친에 대한 허위 사실과 김 이사의 바이올린 기부에 대한 악의적 비방이 담긴 동영상 2개를 유튜브 채널에 게시했다. 이에 김 이사는 “명예와 사생활, 인격권이 심각하게 침해됐고 큰 정신적 고통을 겪고 있다”며 3000만원의 손해배상을 청구했다.
재판부는 “A씨도 자신이 올린 사실이 모두 허위라는 점을 인정하고 있다”며 “김 이사가 입은 손해를 배상할 의무가 있다”고 판단했다. 또 “인터넷을 이용한 명예훼손은 빠른 속도로 불특정 다수에게 확산된다”며 “A씨가 민사상 손해배상을 부담한다고 하더라도 단순한 인터넷 이용자나 유튜브 시청자들이 김 이사에 대해 가지게 된 인식이 바뀔 가능성은 높지 않다”고 지적했다.
다만 A씨가 영상에서 언급한 내용이 과거 인터넷에 유포됐었던 점, A씨가 영상을 모두 삭제하고 채널을 폐쇄한 점을 고려해 배상금을 2000만원으로 정했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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