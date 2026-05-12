김영록 전남도지사 “통합특별시 성공 위해 계속 뛰겠다”
경선 관련 “분열보다 통합 우선”
더불어민주당 전남광주특별시장 경선에서 탈락한 김영록 전남도지사가 12일 “통합특별시 성공을 위해 계속 뛰겠다”고 밝혔다.
김 지사는 이날 전남도의회에서 기자회견을 열고 “언제 어디서나 끝까지 민주당과 함께하겠다”며 “백의종군하는 마음으로 당과 지역을 위해 헌신하겠다”고 말했다.
경선 이후 행보에 대해 그는 “민주당 경선과 관련해서 다양한 의견과 지적이 나오고 있지만 무소속으로 출마하는 전북의 사례는 바람직하지 않다고 본다”면서 “지금은 분열보다 단결이 우선돼야 할 때”라고 강조했다.
김 지사는 또 “무엇보다 이재명 정부의 성공을 바란다”며 “이재명 정부가 성공해야 전남광주에 20조원의 재정 인센티브가 현실이 되고, 지역의 미래를 위한 대한민국 남부권의 새로운 성장축이 조성될 수 있다”고 밝혔다.
아울러 김 지사는 “이번 지방선거와 함께 전남광주는 전국 최초 통합특별시로 새롭게 출발한다”며 “전남지사로 임기를 마친 후에도 ‘전남광주 통합’ 첫 제안자로 통합특별시의 성공과 발전을 위해 계속 뛰겠다”고 덧붙였다.
초대 전남광주특별시장 민주당 경선에 나선 김 지사는 결선에서 민형배 후보에게 패했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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